Reggio, due bandi per 24 posti letto a tariffe DSU a Residenza Futura e Palagangemi

Due iniziative di housing universitario a Reggio Calabria contribuiscono ad ampliare l’offerta abitativa per gli studenti fuori sede: Residenza Futura, in via Sbarre Superiori, e Residenza Palagangemi, in via Sbarre Centrali.

Gli interventi rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 «Istruzione e ricerca», Componente 1, Riforma 1.7, nell’ambito della misura disciplinata dal D.M. n. 481 del 26 febbraio 2024 e successive modificazioni, finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. L’obiettivo è favorire la disponibilità di alloggi e sostenere l’accesso agli studi universitari.

I due bandi riguardano complessivamente 24 posti letto della quota riservata al diritto allo studio universitario: 18 presso Residenza Futura e 6 presso Residenza Palagangemi. Le procedure sono rivolte agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici, di merito e di iscrizione stabiliti nei rispettivi bandi.

Residenza Futura

La residenza si trova in via Sbarre Superiori n. 115, a Reggio Calabria. Il soggetto attuatore è l’Associazione Proprietari Complesso Europa. Il bando mette a concorso 18 posti letto, di cui 6 in camera singola e 12 in camera doppia. La capacità complessiva è di 57 posti; i restanti 39 posti a tariffa media ridotta sono gestiti separatamente dalla procedura DSU.

Domande secondo le modalità del bando. PEC: residenzafutura115@pec.it.

Scarica il bando Residenza Futura e gli allegati

Residenza Palagangemi

La residenza si trova in via Sbarre Centrali n. 462, a Reggio Calabria. Il soggetto attuatore è SKYLINE S.R.L. Il bando mette a concorso 6 posti letto, di cui 4 in camera singola e 2 in camera doppia. La capacità complessiva è di 20 posti; i restanti 14 posti a tariffa media ridotta sono gestiti separatamente dalla procedura DSU.

Domande secondo le modalità del bando. PEC: skyline@casellapec.com.

Scarica il bando Residenza Palagangemi e gli allegati

Tariffe e partecipazione

Le tariffe mensili DSU, secondo la fascia ISEE universitario, sono pari a 120, 140 o 160 euro per il posto in camera doppia e a 164,14, 184,14 o 204,14 euro per la camera singola. Servizi inclusi, esclusioni e cauzione sono disciplinati nei bandi. Il periodo di ospitalità previsto va dal 31 ottobre 2026 al 30 agosto 2027, secondo le condizioni dei rispettivi atti.

Le domande devono essere compilate sulla modulistica allegata e trasmesse attraverso i canali ammessi. La prima fase si conclude il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del rispettivo bando, con le proroghe previste per i festivi. Le successive candidature per posti residui sono regolate dai bandi e dagli avvisi dei gestori. Date effettive e scadenze sono consultabili negli avvisi delle singole procedure.

Per requisiti, termini e modalità di partecipazione fanno riferimento i bandi integrali e gli eventuali successivi avvisi.

Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Residenza Futura – DM481/240089 – CUP H34D24002210006

Residenza Palagangemi – DM481/241382 – CUP E34D25007340006