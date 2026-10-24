Reggio, Cannizzaro al Palacalafiore per i lavori: ‘Presto cambierà look’

Proseguono a ritmo serrato i lavori di restyling e riqualificazione al Palasport di Pentimele in vista dell’importante appuntamento con le Next Gen ATP Finals, in programma a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre.

Un evento di portata internazionale che vedrà la città dello Stretto al centro del tennis mondiale giovanile e per il quale la macchina organizzativa e i cantieri comunali sono in piena attività.

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Sopralluogo sul campo

Nelle ultime ore, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha effettuato un sopralluogo tecnico direttamente presso la struttura del PalaCalafiore per verificare da vicino lo stato di avanzamento degli interventi.

Come mostrato nelle immagini diffuse sui canali social con lo slogan “Work in Progress”, i lavori stanno interessando diverse aree sia interne che esterne del palazzetto:

Ristrutturazione esterna: interventi di ripristino del cemento armato sulle facciate e sui pilastri portanti della struttura, con l’impiego di piattaforme aeree ed escavatori.

interventi di ripristino del cemento armato sulle facciate e sui pilastri portanti della struttura, con l’impiego di piattaforme aeree ed escavatori. Aree interne e spogliatoi: interventi di tinteggiatura, sistemazione degli spazi interni, verifica delle condotte dell’aria e allestimento dei nuovi materiali per accogliere atleti e staff.

interventi di tinteggiatura, sistemazione degli spazi interni, verifica delle condotte dell’aria e allestimento dei nuovi materiali per accogliere atleti e staff. Spazio di gioco: controlli e interventi nell’arena principale, dagli spalti al campo centrale.

controlli e interventi nell’arena principale, dagli spalti al campo centrale. Riqualificazione dell’area verde ed esterna: sistemazione del terreno circostante, movimentazione terra e cura del verde per garantire la massima accoglienza anche negli accessi esterni all’impianto.

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“Il Palasport cambia look”

Durante l’ispezione, il primo cittadino ha avuto modo di confrontarsi direttamente con le maestranze e i tecnici impegnati nel cantiere, stringendo le mani agli operai al lavoro e accertandosi delle tempistiche.

“Anche il Palasport presto cambierà look”

ha commentato il sindaco durante la visita, sottolineando l’importanza di farsi trovare pronti per una vetrina prestigiosa che porterà in città i migliori giovani talenti del tennis mondiale.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: dal 9 al 13 dicembre i riflettori dello sport internazionale saranno tutti puntati sul PalaCalafiore