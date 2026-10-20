Next Gen ATP Finals, il sindaco Cannizzaro: ‘Reggio non è pronta… Reggio è prontissima’

Poi l'annuncio sul prossimo grande evento per il 2027 e l'accordo con Sport e Salute

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Next Gen ATP Finals 2026, erano presenti il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della FITP Angelo Binaghi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e ovviamennte il sindaco Francesco Cannizzaro. Dopo Binaghi, l’intervento del primo cittadino:

Leggi anche

“L’evento inorgoglisce la città di Reggio ma anche tutta la Calabria. Era nell’aria ma non scontato, si è lavorato tanto per riuscire a farlo nostro. Siamo pronti, le strutture le faremo trovare pronte, vogliamo fare conoscere la città al mondo, perchè questa è la città più bella del mondo va deve essere valorizzata. Presentiamo l’evento più importante dal punto di vista sportivo che la Calabria abbia mai organizzato. Da qui a qualche settimana con Sport e Salute firmeremo un protocollo di intesa. Vanno assistite le realtà locali, Reggio si cnadida a diventare capitale dello sport, siamo nel cuore del mediterraneo.

Vi dò una notizia, spiazzando anche il presidente Binaghi: Reggio Calabria ospiterà anche il campionato Europeo di Padel nel 2027. Reggio non è pronta, prontissima. Fatemi ringraziare tutti, la giiunta, i consiglieri, le maestranze, siamo all’inizio di una nuova fase, questo non è un traguardo, ma solo un inizio.