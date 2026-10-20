Next Gen ATP Finals, la presentazione ufficiale. Binaghi: Siamo contenti, vogliamo essere qui e vincere’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il grande tennis internazionale. Cresce l’attesa per le Next Gen ATP Finals 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati ai giovani talenti del circuito mondiale, che dal 9 al 13 dicembre vedrà protagonisti al PalaCalafiore gli otto migliori tennisti Under 20 della stagione. Per l’intero territorio si tratta di un evento di portata storica, una straordinaria occasione di visibilità, capace di proiettare la città dello Stretto al centro della scena sportiva mondiale, con importanti opportunità anche sul fronte turistico ed economico.

Leggi anche

Oggi, martedì 20 ottobre, presso la Sala Monsignor Ferro di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana in Piazza Italia, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della manifestazione per illustrare i dettagli organizzativi, le iniziative previste e il percorso di avvicinamento al torneo, frutto della collaborazione tra istituzioni e organismi sportivi. Il primo intervento è quello del presidente della FITP Angelo Binaghi: “Le Next Gen ATP Finals Reggio Calabria rappresentano il completamento del piano di sviluppo del tennis in Italia, dal punto di vista funzionale. Investimenti a tutto campo. Dal punto di vista sportivo-organizzativo, per la prima volta in Italia vengono ospitati tutti e tre gli appuntamenti più importanti che si svolgeranno per l’intera penisola. Tornando all’appuntamento con le Next Gen ATP Finals, l’artefice di tutto questo è il Ministro dello Sport Andrea Abodi che ha pensato al sud e quindi Reggio Calabria dove noi abbiamo una lunga tradizione positiva. Siamo contenti, vogliamo essere qui e vincere anche perchè l’evento verrà trasmesso in tutto il mondo”.