Tony Pitony omaggia il nostro ‘Tony’: ‘Bobbe Malle, bolle malle…Robetto, Robetto…’ – VIDEO

Oggi quel ritornello ha un valore in più. Tanti auguri Tony e grazie per la tua leggerezza

Tony Pitony, cantautore siciliano dallo stile provocatorio e irriverente, ha dedicato un ritornello al nostro Tony Marino. Pitony è l’artista del momento che ha firmato la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026, il fantasy game legato al Festival di Sanremo, e quest’anno ha lanciato il brano-sigla “Scapezzolate”.

In un breve video, Pitony ha voluto omaggiare Tony Marino, volto amatissimo a Reggio Calabria per la sua leggerezza e simpatia. Un gesto semplice, ma che oggi ha un valore in più: Tony Marino compie oggi 6 febbraio 75 anni.

CityNow, con la ripubblicazione del video, augura a Tony i migliori auguri. Un piccolo gesto, segno del nostro affetto.

A Tony Marino va il nostro abbraccio sincero e augurio di buon compleanno. Grazie per la leggerezza che ci regali, ogni volta che ti incontriamo.