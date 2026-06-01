Reggio, Marafioti (3a Circoscrizione): ‘Servono spiagge pulite, sicure e accessibili’

"La pulizia degli arenili, la rimozione dei rifiuti, la manutenzione degli accessi e il ripristino del decoro urbano nelle aree vicine al mare sono interventi fondamentali", afferma la consigliera di Cdx della Circoscrizione Reggio Nord

“L’arrivo della stagione estiva rappresenta un momento importante per il nostro territorio. Le spiagge tornano a essere il cuore della vita della comunità, un luogo che appartiene ai cittadini e che accoglie tanti visitatori. Proprio per questo la loro cura non può essere lasciata all’improvvisazione, ma deve essere il risultato di una programmazione attenta e di interventi tempestivi”.

E’ quanto afferma la consigliere di Circoscrizione Reggio Nord Claudia Marafioti, eletta nella lista guidata dalla presidente Emanuela Chirico.

“In questi mesi -evidenzia Marafioti- ho incontrato molte persone, raccolto segnalazioni e ascoltato le esigenze di chi vive quotidianamente il nostro territorio. Oggi sento ancora più forte la responsabilità verso tutti coloro che mi hanno dato fiducia e sostegno: una fiducia che merita presenza, attenzione e soprattutto risposte concrete.

La pulizia degli arenili, la rimozione dei rifiuti, la manutenzione degli accessi e il ripristino del decoro urbano nelle aree vicine al mare sono interventi fondamentali. Una spiaggia curata è il primo segnale di rispetto verso residenti, famiglie, operatori turistici e verso l’immagine stessa della nostra comunità.

Ma c’è un tema che considero ancora più importante: quello dell’accessibilità. La sistemazione delle rampe e dei percorsi destinati alle persone con disabilità deve essere una priorità assoluta. Non possiamo parlare di valorizzazione del territorio se non garantiamo a tutti, senza distinzione, la possibilità di raggiungere e vivere il nostro mare in sicurezza e autonomia.

Il decoro di un luogo non si misura soltanto da ciò che appare, ma anche dalla capacità di includere ogni cittadino. Una comunità cresce quando nessuno viene lasciato indietro”.

Conclude Marafioti.

“Il mio impegno continuerà con lo stesso spirito con cui è iniziato: ascoltare, segnalare le criticità, proporre soluzioni e mantenere vivo quel rapporto di fiducia costruito con tante persone. Chi mi ha sostenuto non mi ha affidato soltanto una preferenza, ma una responsabilità che intendo onorare con serietà e presenza.

Le nostre spiagge sono un patrimonio prezioso: difenderle, renderle più belle e accessibili significa investire sulla qualità della vita e sul futuro del nostro territorio”.