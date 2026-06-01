Bova Marina, soddisfazione per Maribel Romeo al concorso letterario ‘Boccaccio Giovani’

Un risultato che dà lustro alla scuola reggina e al territorio. Maribel Romeo, studentessa del terzo anno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina, si è classificata al quarto posto nazionale alla XIV edizione del concorso letterario Boccaccio Giovani.

La segnalazione è arrivata alla redazione da Valeria Foti, madre della studentessa, che ha voluto condividere un traguardo importante per il mondo della scuola e per la cultura giovanile della provincia di Reggio Calabria.

La premiazione a Palazzo Vecchio e il giudizio di Marco Malvaldi

La cerimonia di premiazione si è svolta nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, luogo simbolo della storia e della cultura italiana. Secondo quanto riferito nella segnalazione, il concorso ha coinvolto studenti provenienti da tutta Italia. Maribel ha conquistato il quarto posto nazionale su 128 partecipanti.

Il tema scelto per questa edizione era: “L’ironia: scudo contro il buio o specchio della realtà?”. Ai ragazzi è stato chiesto di scrivere una novella originale ispirata all’universo narrativo di Boccaccio.

Maribel ha partecipato con il racconto “Ridendo tra le parentesi”, apprezzato dalla giuria nazionale presieduta dallo scrittore Marco Malvaldi.

Un percorso di talento sostenuto dall’IIS “Euclide”

Per la giovane studentessa non si tratta del primo riconoscimento letterario. Già durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado aveva vinto un concorso con una poesia dedicata alla Shoah, sotto la guida della professoressa Maria Carmela Vadalà, docente di lettere.

Nel nuovo percorso scolastico, Maribel è stata seguita e sostenuta dalla professoressa Isodiana Crupi, docente di lingua e letteratura italiana, e dalla professoressa Spinella Maria Preziosa, docente di lingua e cultura latina. Un risultato che coinvolge anche l’IIS “Euclide”, guidato dalla dirigente scolastica Domenica Minniti.

La gratitudine di Maribel: “Un punto di partenza per migliorarmi“

La studentessa ha affidato alla redazione un breve pensiero dopo il riconoscimento ottenuto a Firenze:

“Sono molto contenta e anche un po’ emozionata per questo risultato. Arrivare al quarto posto in un concorso letterario nazionale dedicato a Boccaccio, proprio a Firenze, che custodisce la storia della letteratura italiana, e pensare che il mio lavoro sia stato letto e apprezzato in un contesto così importante, mi riempie di gratitudine ed è una grande soddisfazione”.

Maribel ha poi voluto ringraziare gli organizzatori del concorso, la giuria, l’IIS “Euclide”, la dirigente scolastica e le insegnanti che l’hanno accompagnata in questa esperienza:

Leggi anche

“Questa esperienza si dimostra un punto di partenza e uno stimolo a migliorarmi sempre di più”.

Un quarto posto nazionale che diventa motivo di orgoglio per Bova Marina, per la scuola e per l’intera comunità reggina. Un risultato che racconta il talento di una giovane studentessa e il valore di una scuola capace di accompagnare e valorizzare le passioni dei propri ragazzi.