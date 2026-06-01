Reggio, al via sul Lungomare Falcomatà il ‘2° Villaggio del Motociclista’

Nella prossima domenica 7 giugno il “Motoclub Reggio Calabria” festeggerà il suo 51mo anniversario nel corso della manifestazione “2° Villaggio del Motociclista”.

Anche quest’anno il grande appuntamento è stato inserito ufficialmente nel contesto della “Giornata Nazionale dello Sport” che, organizzata dal CONI in tutta Italia, interesserà il Lungomare di REGGIO CALABRIA dalla Piazza Indipendenza fino alla “Arena dello Stretto”.

L’intera zona sarà interdetta alla circolazione, creando così un’atmosfera di festa e di condivisione per grandi e piccini, tra passione e divertimento.

Una giornata dedicata alla passione per le due ruote

Questo importante contesto, che rappresenta l’occasione speciale per celebrare gli oltre cinque decenni di passione, amicizia e cultura motorizzata, coinvolgerà appassionati e famiglie in una intera giornata condivisa all’insegna del divertimento e dell’amore verso le due ruote.

All’interno del Villaggio saranno presenti i principali brand del settore, ottimamente rappresentati dalle proprie concessionarie che esporranno e faranno provare le ultime novità, oltre a varie moto d’epoca e a modelli da competizione. Si tratterà di un’occasione unica per avvicinare il pubblico al mondo delle due ruote, tra spettacoli e test drive.

Auto d’epoca, Fiat 500 storiche e Cronoscalata Santo Stefano-Gambarie

Parteciperanno inoltre il Club Aremes Lillo CAVALLO con le ammirate auto d’epoca,il Club Fiat 500 storiche e la Scuderia automobilistica “ASPROMONTE”, che presenterà l’edizione 2026 della famosa Cronoscalata Santo Stefano-GAMBARIE.

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Per ulteriori informazioni, potete seguire le pagine social del “Motoclub Reggio Calabria” su Instagram e Facebook o contattare il numero 0965-332874.