Paura a Tropea, uomo salvato in extremis. Macrì: ‘Giornata che non dimenticherò’

L’Amministrazione Comunale tributerà un solenne encomio pubblico a quanti, nel pomeriggio di ieri (domenica 31 maggio), sono immediatamente intervenuti per soccorrere una persona colpita da improvviso arresto cardiaco su una spiaggia della nostra Città. – Ad annunciarlo è il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando si tratta di atti di valore che meritano di essere ricordati; perché il bene – dice – quando si manifesta in modo così evidente, deve diventare esempio per tutti.

Una vita salvata, una comunità che funziona. Quella di ieri pomeriggio – ricorda il Primo Cittadino che ha partecipato attivamente alla macchina umana dei soccorsi messasi subito in movimento – è stata una corsa contro il tempo ed una giornata che difficilmente dimenticherò. Le notizie che arrivano oggi sono confortanti: salvo complicazioni, sembrerebbe ormai fuori pericolo. Grazie a Dio ed all’aiuto di tutti, quella persona, uno di quelli che considerano Tropea una seconda casa, può oggi continuare a guardare al futuro.

Tra i primi ad intervenire – riferisce lo stesso Sindaco – sono stati Massimo Terra, già medico del 118 e oggi medico di base e sua moglie, Rathouska Danica, infermiera di sala operatoria; due professionisti di Crotone, in vacanza a Tropea, che hanno dimostrato una competenza, una freddezza ed una umanità semplicemente straordinarie. A loro – prosegue – si è immediatamente unito il nostro concittadino Giovanni Gallista, il cui contributo professionale si è rivelato fondamentale in una fase delicatissima del soccorso.

Nel frattempo, allertata tempestivamente, la Polizia Municipale è intervenuta in pochi minuti portando sul posto il defibrillatore. – E proprio quel defibrillatore – scandisce Macrì – ha consentito di praticare le manovre salvavita necessarie a rianimare il paziente quando ormai la situazione appariva disperata. Successivamente gli operatori del 118 hanno completato un intervento impeccabile, attivando immediatamente l’elisoccorso che ha trasferito il paziente all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento di cardiologia interventistica con applicazione di stent coronarici.