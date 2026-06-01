Calabria, Regione e Guardia Costiera insieme per tutela patrimonio marino-costiero

La Regione Calabria compie un nuovo passo nella tutela e nella valorizzazione del proprio patrimonio marino e costiero. Su proposta dell’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, la Giunta regionale ha nell’ultima riunione approvato la bozza di Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, finalizzato a consolidare una collaborazione istituzionale strategica per la salvaguardia dell’ambiente marino, la protezione delle coste e la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Sinergia strategica attraverso 29 presidi territoriali

L’intesa nasce dalla volontà di rafforzare il coordinamento tra la Regione e la Guardia Costiera, che lungo la fascia costiera calabrese opera attraverso 29 presidi territoriali e svolge un ruolo centrale nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e costiero, nella vigilanza delle attività portuali e nella salvaguardia delle risorse ittiche.

Il protocollo prevede la collaborazione tra le due istituzioni in diversi ambiti strategici: tutela ambientale e demaniale marittima, protezione del litorale, vigilanza sulle attività balneari e portuali, monitoraggio delle aree marine protette e dei siti sottoposti a vincoli ambientali, contrasto dell’abusivismo e degli illeciti lungo la costa. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla raccolta e alla condivisione di dati e informazioni utili alla programmazione regionale, attraverso attività di monitoraggio della fascia costiera, rilievi tecnici e telerilevamento.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi figurano inoltre il controllo dei fenomeni di erosione costiera e di arretramento della linea di costa, il monitoraggio dei processi di subsidenza nelle aree costiere, la tutela del mare dagli impatti derivanti dalle attività produttive e dagli impianti energetici presenti lungo la costa, nonché la promozione di iniziative finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e costieri. L’intesa punta anche a rafforzare le attività di educazione ambientale e sensibilizzazione dei cittadini e a sostenere interventi per il miglioramento delle infrastrutture e della logistica dei presidi territoriali della Guardia Costiera.

L’assessore Montuoro: “Un modello integrato per 800 km di costa”

“La Calabria – ricorda l’assessore Montuoro – vanta oltre 800 chilometri di costa tra Tirreno e Ionio, con 116 Comuni costieri, e una forte vocazione marittima. Il sistema marino-costiero è uno degli elementi identitari più significativi della nostra regione e rappresenta una risorsa fondamentale sotto il profilo ambientale, turistico, economico e sociale. Un patrimonio di straordinario valore che richiede strumenti sempre più efficaci di tutela, monitoraggio e gestione. Con l’approvazione di questo protocollo rafforziamo una sinergia istituzionale strategica per la protezione e la valorizzazione del patrimonio marino e costiero della Calabria. La Guardia Costiera, grazie alla sua presenza capillare lungo le nostre coste e alle competenze specialistiche, rappresenta un presidio indispensabile sul territorio. Integrare le sue professionalità con gli strumenti e la programmazione della Regione significa rendere più efficaci le azioni di prevenzione, tutela e intervento a difesa del nostro patrimonio naturale”.

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