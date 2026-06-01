Reggio, sul Lungomare Falcomatà tutto pronto per il raduno delle moto 125 anni 80/90 – FOTO

L’evento avrà inizio alle 9.30 circa per proseguire il percorso in Aspromonte e sulla costa tirrenica

Domenica 14 giugno si terrà per la prima volta a Reggio Calabria il raduno, delle moto 125 anni 80/90, organizzato dal Motoclub 125 2 tempi Sicilia Damiano Gugliotta A.S.D. affiliato F.M.I.

Il raduno vedrà protagoniste le moto 125 due tempi che hanno segnato un’epoca importante nel panorama motociclistico mondiale ed hanno rappresentato il meglio che l’industria motociclistica, italiana in particolare, ha prodotto in quegli anni, oltre ad essere l’icona di alcune generazioni di adolescenti.

Il ritorno alla passione per queste moto è in costante crescita nell’ultimo decennio ed il Motoclub 125 2 tempi Sicilia Damiano Gugliotta A.S.D. ne rappresenta la testimonianza, con un numero di iscritti sempre maggiore.

L’evento avrà inizio sul Lungomare Falcomatà alle 9.30 circa per proseguire il percorso in Aspromonte e sulla costa tirrenica.

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Si attendono numerosi motociclisti provenienti non soltanto da Calabria e Sicilia, ma anche dal Veneto e dalla Lombardia.