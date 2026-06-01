Auto in fiamme sulla SS106: esclusa l’ipotesi incidente, si sospetta l’omicidio

Sarebbero stati uccisi i quattro migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all’interno di un’auto in un distributore di carburante lungo il vecchio tracciato della Statale 106 ad Amendolara.

È questa l’ipotesi che, secondo quanto si apprende, sta prendendo corpo tra gli investigatori che pure non escludono altre possibilità.

Allo stato comunque non ci sono conferme da parte della Polizia che conduce le indagini e che si limita a parlare di vicenda in itinere e che nessuna pista è esclusa.

Nessun segno evidente sui corpi, ma si esclude l’incidente

Sui corpi delle quattro vittime, visto il loro stato, al momento non è stato possibile verificare se vi fossero segni di colpi d’arma da fuoco, ma lo stato dei luoghi e della vettura al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco sembra fare escludere la pista dell’incidente. Gli investigatori sperano di avere un aiuto nelle loro indagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nel distributore e nella zona. La visione dei filmati è già iniziata.

Leggi anche

Nel caso dovesse essere confermata l’ipotesi dell’omicidio, comunque, non verrebbe attribuita alla ‘ndrangheta, visto il luogo dove si trovava l’auto. Le cosche, in questa parte di territorio, hanno già usato il fuoco per distruggere i corpi delle loro vittime, ma sempre in campagna, luoghi isolati, e mai in un luogo come un distributore di carburante e su una strada ad alta frequentazione. La circolazione sulla Statale 106 è ripresa.

Fonte ansa.it