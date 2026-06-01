Macabra scoperta sulla SS106: quattro persone morte in un’auto in fiamme
Tratto temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Dalle prime ricostruzioni non si sarebbe trattato di un incidente
01 Giugno 2026 - 15:32 | di Redazione
Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un’auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza.
Al momento è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto dal km 394,500 al km 395,200. L’evento si è verificato al km 395,000, all’interno dell’area di servizio IP presente lungo la statale.
Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti.
L’intervento delle Forze dell’Ordine
I vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di un’auto in fiamme, nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. Sul posto anche le Forze dell’Ordine, la Polizia Stradale e il personale di Anas per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Presenti inoltre gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri.
Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
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