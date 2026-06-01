Trofeo Italia U18 e U21 di Napoli: ottimi risultati per gli atleti del Judo Club Reggio Calabria

Si è concluso il Trofeo Italia U18 e U21 di Napoli, importante appuntamento nazionale che ha visto la partecipazione dei migliori judoka provenienti da tutto il Sud e Centro Italia. Una competizione intensa e formativa, che ha permesso ai nostri atleti di confrontarsi con avversari di alto livello.

Il bilancio della trasferta è decisamente positivo, con la consapevolezza di aver espresso un buon judo e con la determinazione di continuare a crescere, facendo tesoro soprattutto delle sconfitte, che rappresentano sempre un’importante occasione di apprendimento.

Silvia Provazza sul tetto d’Italia nella categoria U21

Tra i risultati di maggior rilievo spicca la prestazione di Silvia Provazza, che conquista la medaglia d’oro nella categoria U21 e la medaglia di bronzo nella categoria U18, confermandosi tra le atlete più competitive del panorama giovanile.

Ottimo risultato anche per Antonino Bellini, che sale sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo nella categoria U21.

Buona prova per Marcello Bellini, che chiude la gara al quinto posto nella categoria U21, sfiorando il podio dopo una competizione combattuta.

Ha ben figurato anche Alessandro Bonarrigo, vincitore del primo incontro. Dopo la sconfitta nel secondo match non è stato ripescato, interrompendo così il suo percorso nel torneo.

Per Silvia Provazza il momento positivo continua. Lo scorso 2 maggio 2026, nella finale del Campionato Italiano Cadetti A1, si è classificata terza nella categoria +78 kg, risultato che le ha consentito di conquistare anche la prestigiosa cintura nera 1° Dan.

Leggi anche

Un ulteriore riconoscimento del suo valore tecnico è arrivato con la convocazione in prestito alla Union Judo Bari, squadra con la quale prenderà parte al Campionato Italiano Mixed Team in programma a Martina Franca il 6 e 7 giugno 2026.

Un percorso di crescita che premia l’impegno quotidiano degli atleti del JUDO CLUB REGGIO CALABRIA e del team tecnico, composto da Gianfranco, Ivan e Simone Pizzimenti, confermando il valore del lavoro svolto dentro e fuori dal tatami.