Gazzetta del Sud: ‘Reggina-Rizzetta, accordo vicinissimo’

"Il professore, che in un primo momento aveva alzato un muro, si è finalmente ammorbidito"

Nuovo rilancio su Gazzetta del Sud riguardo la trattativa tra il patron Ballarino e l’imprenditore Matt Rizzetta. Secondo il quotidiano, si dovrebbe essere alle battute conclusive: “Trattativa in discesa con il gruppo Rizzetta. Ballarino pare abbia rotto gli indugi, decidendo di chiudere con gli investitori italo-americani. Si va verso un preaccordo e poi si procederà spediti al closing, previsto entro una quindicina di giorni. Le sensazioni sono positive. I segnali emersi nelle ultime ore certificano la volontà di entrambe le parti di arrivare a dama. Fumata bianca vicina?

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Sì, per la gioia dei tifosi che non vedono l’ora di archiviare un percorso avaro di soddisfazioni. L’operazione potrebbe definirsi sulla base di quasi 2 milioni di euro, debiti compresi. Il professore, che in un primo momento aveva alzato un muro, si è finalmente ammorbidito dando il via libera all’accordo. Rizzetta ancora si trova a New York, ma è atteso in Italia.

Parole chiare quelle del potenziale acquirente. L’obiettivo è rilanciare la società, riportandola in Serie B nel giro di 24 mesi. Ci riuscirà? Sicuramente metterebbe tutta la buona volontà per dare nuova linfa vitale al club. I sostenitori si aspettano molto da lui, alla luce anche delle recenti delusioni”.