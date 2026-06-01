Mowgly sbarca su Netflix: il b-boy reggino tra i protagonisti di ‘Physical Italia’

Il b-boy reggino Mowgly sarà tra i concorrenti di Physical Italia su Netflix, insieme a Federica Pellegrini, Canalis, Chechi e altri vip

Cristian Bilardi, in arte Mowgly, è pronto per una nuova sfida. Il b-boy reggino sarà tra i concorrenti di “Physical Italia: da 100 a 1”, il nuovo programma Netflix che porterà in Italia il format internazionale dedicato alla forza, alla resistenza e alla capacità di superare i propri limiti.

Un’altra soddisfazione per Bilardi, ormai da anni tra i volti più riconoscibili del breaking italiano fuori dai confini regionali e nazionali. Dopo i mondiali, la tv, i grandi palchi e il tour con Marracash, per Mowgly arriva adesso anche l’arena di Netflix.

Il nuovo programma Netflix

“Physical Italia: da 100 a 1” è una competizione fisica in cui cento concorrenti si sfidano attraverso prove dure, pensate per mettere alla prova corpo, tenacia, sangue freddo e resistenza mentale.

Il meccanismo è semplice e diretto: si parte in cento, ma alla fine solo uno riuscirà ad arrivare fino in fondo. Una gara che mescola sport, spettacolo e strategia, con concorrenti provenienti da mondi molto diversi: atleti, performer, creator, rugbisti, campioni olimpici e volti noti della televisione.

Il programma sarà disponibile su Netflix dall’11 settembre, con nuovi episodi ogni venerdì.

Da Pellegrini a Canalis: i vip in gara

Il cast mette insieme nomi importanti dello sport e dello spettacolo italiano. Tra i partecipanti figurano Federica Pellegrini, leggenda del nuoto, Jury Chechi, campione olimpico della ginnastica, Tania Cagnotto, simbolo dei tuffi azzurri, l’ex rugbista Mirco Bergamasco, Elisabetta Canalis, oggi legata anche al mondo della kickboxing, Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

In mezzo a loro ci sarà anche Mowgly, chiamato a portare nell’arena la sua esperienza da b-boy, fatta di forza esplosiva, controllo, tecnica e improvvisazione. Tutti elementi che nel breaking fanno la differenza e che potrebbero rivelarsi decisivi in un format costruito proprio sulla capacità di adattarsi a prove sempre diverse.

L’ennesima soddisfazione per il talento reggino

Per Cristian Bilardi si tratta dell’ennesima tappa di un percorso costruito con costanza. Mowgly era già entrato nelle case degli italiani con Amici, nell’edizione 2018, arrivando fino al serale. Nel 2026 è tornato nel programma di Canale 5 con un ruolo diverso: non più allievo, ma maestro, protagonista di una masterclass dedicata al concorrente Simone.

Ai microfoni di CityNow aveva raccontato l’emozione di quel ritorno: “Tornare da maestro e non da allievo è stato bellissimo, ho rivissuto emozioni di quell’esperienza che mi ha visto per 6-7 mesi ad Amici”.

Dai mondiali al tour con Marracash

La carriera di Mowgly, però, non si è fermata alla televisione. Negli anni Bilardi ha conquistato titoli e riconoscimenti nel panorama del breaking, partecipando ai mondiali Red Bull in Giappone, Svizzera e Corea del Sud. Nel 2020 ha vinto i Campionati Assoluti della Federazione Italiana Danze Sportive.

Nel 2023 è arrivato anche il San Giorgio d’Oro, massima benemerenza cittadina conferita dal Comune di Reggio Calabria. Un riconoscimento al talento, ma anche alla capacità di portare il nome della città in giro per il mondo.

Poi il salto nei grandi palchi. Nel 2025 Mowgly è entrato nello show del tour nei palazzetti di Marracash, portando il suo breaking davanti a migliaia di persone in alcune delle principali città italiane. Un’esperienza che lo stesso Bilardi aveva definito “un grande orgoglio”.

Prima ancora, anche l’esperienza al Billionaire di Saint Moritz, in un contesto internazionale fatto di spettacolo, performance e pubblico di alto profilo.

Adesso arriva Netflix. Un’altra vetrina nazionale, questa volta dentro un format che mette insieme fisico, testa e resistenza. Per Mowgly sarà una nuova occasione per misurarsi con atleti e personaggi abituati alla pressione, alla competizione e al pubblico.

Per Reggio Calabria, invece, un altro motivo per seguire da vicino il percorso di un talento nato sul territorio e cresciuto fino ai palchi internazionali.

Dalle battle al piccolo schermo, dai mondiali ai palazzetti, fino all’arena di “Physical Italia”: Mowgly continua a costruire la sua strada. E lo fa portando ancora una volta con sé il nome di Reggio Calabria.