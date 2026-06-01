Reggio, sul Lungomare il Monumento al Carabiniere: piazza intitolata ai Caduti di Nassiriya

Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di memoria e riconoscenza. Mercoledì 3 giugno 2026, sul Lungomare Falcomatà, si terrà la cerimonia di scoprimento del Monumento al Carabiniere e l’intitolazione della piazza ai Caduti di Nassiriya.

L’opera, dedicata all’Arma dei Carabinieri, sorgerà in uno degli spazi più vissuti della città. Un luogo simbolico, affacciato sullo Stretto, che diventerà punto di ricordo e raccoglimento per onorare chi ha servito lo Stato e chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.

Il monumento nasce da un percorso che ha visto protagonista anche l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, chiamata a dare forma a un’opera dal forte valore civile e istituzionale.

La cerimonia prenderà il via alle 17:15 con l’afflusso degli invitati. Alle 17:30 sono previsti gli onori al Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”. Il momento centrale arriverà alle 17:40, con lo scoprimento del monumento e della targa toponomastica.

Alle 17:50 sarà deposta una corona di alloro. A seguire, dalle 18:00, sono previsti gli interventi del sindaco di Reggio Calabria, dell’Ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, del direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’autore dell’opera e del Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”.

L’intitolazione della piazza ai Caduti di Nassiriya rafforza il significato dell’iniziativa. Il ricordo dell’attentato del 12 novembre 2003 resta una ferita profonda nella memoria del Paese e dell’Arma. Dedicare uno spazio cittadino a quei caduti significa consegnare alla comunità un segno permanente di rispetto.

Dopo la cerimonia sul Lungomare, alle 18:35, è previsto il trasferimento al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Qui sarà inaugurata la mostra storico-documentale “Eroi quotidiani”. A seguire, i presenti potranno visitare anche l’esposizione dedicata al Monumento al Carabiniere.

Reggio Calabria si prepara così ad accogliere un nuovo simbolo urbano. Non solo un’opera artistica, ma un gesto di gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri, verso i suoi caduti e verso tutti coloro che, ogni giorno, lavorano per la sicurezza e la legalità.