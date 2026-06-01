Calabria, degrado al Pronto Soccorso. L’ASP rassicura: ‘Nessun allarme igienico-sanitario’ – FOTO

"A seguito di un immediato e accurato sopralluogo tecnico", l'ASP rassicura la cittadinanza circa "l'assoluta ordinarietà della situazione e l'assenza di qualsiasi rischio epidemiologico o pericolo per la salute pubblica"

In merito alla segnalazione trasmessa dall’Associazione Difesa Orientamento Consumatori (Adoc) di Crotone, relative alle pertinenze esterne del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a seguito di un immediato e accurato sopralluogo tecnico, rassicura la cittadinanza circa l’assoluta ordinarietà della situazione e l’assenza di qualsiasi rischio epidemiologico o pericolo per la salute pubblica.

Il sopralluogo tecnico: “Nessun rischio epidemiologico“

Le verifiche ispettive e i rilievi effettuati tempestivamente dalle strutture competenti dell’azienda hanno evidenziato come la criticità segnalata sia riconducibile esclusivamente al fisiologico scolo delle acque di condensa dei condizionatori d’aria esterni, accentuato dalle temperature stagionali. Si tratta, nello specifico, di semplice acqua distillata derivante dal riciclo ambientale, per sua natura pulita e priva di cariche batteriche o sostanze contaminanti.

A tal proposito, l’Azienda precisa che le attività di disinfestazione vengono eseguite regolarmente e in maniera programmata da parte del personale specializzato che presta servizio presso la Direzione Medica di Presidio; pertanto, all’interno dei locali e nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso il problema segnalato non sussiste minimamente. Non si ravvisa alcuna situazione di emergenza sanitaria né tantomeno elementi di rischio infettivo per l’utenza o per il personale in servizio, trattandosi di un fenomeno circoscritto che non pregiudica in alcun modo la salubrità e la sicurezza del reparto di emergenza-urgenza.

Intervento di pulizia e stop al gocciolamento

Al fine di prevenire ogni potenziale disagio, l’Azienda è comunque immediatamente intervenuta provvedendo alla pulizia e al totale ripristino del decoro dell’area esterna ed ha già programmato le successive attività necessarie per ottimizzare la canalizzazione degli scarichi di condensa direttamente nella rete preposta, così da risolvere definitivamente il gocciolamento sul suolo.

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La Direzione dell’Asp di Crotone, nel confermare la massima vigilanza sul decoro e sulla funzionalità di tutti i presidi sanitari aziendali, invita a evitare ingiustificati allarmismi che rischiano soltanto di generare una percezione distorta dei servizi e dei livelli di assistenza garantiti all’interno del nosocomio.