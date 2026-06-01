Busitalia, in arrivo due nuovi collegamenti dalla Calabria verso Campania e Puglia

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), amplia la propria offerta con due nuovi collegamenti diurni dalla Calabria alla Campania e alla Puglia, entrambi attivi a partire dal 1° luglio.

Nel dettaglio, sono previste ogni giorno quattro corse fra Crotone e Salerno, con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari e Castrovillari. Saranno inoltre attivi quattro collegamenti quotidiani fra Crotone e Bari con fermate a Cirò Marina, Cariati, Mirto, Rossano, Corigliano, Cantinella, Sibari, Trebisacce, Policoro-Matera e Altamura.

I nuovi collegamenti si inseriscono in un progetto più ampio volto a rafforzare l’integrazione tra autobus e treno e a valorizzare i principali nodi di interscambio, con benefici concreti per i territori e per i viaggiatori.

Nuove tratte notturne per Umbria e Toscana

Da oggi, infatti, sono attivi i due nuovi collegamenti notturni dalla Calabria verso Umbria e Toscana, con partenze ogni giorno da Crotone verso Roma e Perugia e da Catanzaro verso Roma e Siena.

Il servizio verrà svolto con autobus di ultima generazione, con la livrea rossa di Busitalia, progettati per garantire elevati standard di comfort, accessibilità e sicurezza anche nei viaggi di media e lunga percorrenza. I mezzi sono dotati di sedili reclinabili, monitor informativi, impianti di climatizzazione, Wi-Fi, prese USB, toilette e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

I biglietti sono già acquistabili sul sito di Trenitalia e Busitalia, tramite App, a bordo o nei punti vendita abilitati.