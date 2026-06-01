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Reggio celebra gli 80 anni della Repubblica, il programma di eventi

Gli appuntamenti istituzionali in città in occasione della Festa della Repubblica

01 Giugno 2026 - 15:48 | di Redazione

Festa Della Repubblica 8

Gli eventi celebrativi avranno inizio presso il Monumento ai Caduti, sito sul Corso Vittorio Emanuele III, alle ore 8:00, con la Cerimonia dell’Alza Bandiera, mentre alle ore 10:30 è prevista la deposizione della Corona d’alloro.

A seguire, in Piazza Italia, sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, e saranno consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

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Alle 17:30, in Piazza Italia, si terrà un evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione di studenti di diversi Istituti scolastici, e dei rappresentanti degli Ordini Professionali.

Alle 19:30 è prevista l’Ammaina Bandiera presso il Monumento ai Caduti.

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