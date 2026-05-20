Reggio ‘capitale’ dell’Arma: in riva allo Stretto la festa dei Carabinieri

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti per l’Arma dei Carabinieri. Il 5 giugno 2026, la città ospiterà la cerimonia per il 212° annuale della fondazione dell’Arma, in programma nell’area del Lungomare Falcomatà.

Una ricorrenza che, tradizionalmente, trova il suo momento centrale a Roma, ma che quest’anno porterà una parte significativa delle celebrazioni in riva allo Stretto. La data del 5 giugno richiama il giorno in cui, nel 1920, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Prima tappa a Messina, poi la festa a Reggio Calabria

Il programma sarà preceduto, il 4 giugno, da un appuntamento a Messina, dove è previsto il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri.

Il giorno successivo, i festeggiamenti si sposteranno sulla sponda calabrese dello Stretto, a Reggio Calabria.

In città, proprio in questi giorni, sono già in corso i preparativi nell’area dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, destinata a diventare il cuore della cerimonia. Un luogo simbolico, affacciato sul mare, che farà da cornice a una giornata dal forte valore istituzionale.

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Attesa la presenza del ministro Crosetto

Alla cerimonia è attesa anche la presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, insieme ai vertici dell’Arma e alle autorità civili e militari. Il programma dovrebbe prevedere momenti solenni, celebrazioni ufficiali e dimostrazioni operative.

Tra gli appuntamenti annunciati, anche le esibizioni del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, reparto d’élite dell’Arma.

Per Reggio Calabria si tratta di un evento di rilievo nazionale. Una celebrazione che porterà la città al centro dell’attenzione istituzionale e che conferma il legame storico tra l’Arma, il territorio e la comunità.

Una giornata sullo Stretto

La Festa dell’Arma non sarà soltanto una cerimonia militare. Sarà anche un momento aperto alla città, nel segno della memoria, del servizio e della vicinanza ai cittadini.

Il Lungomare Falcomatà e l’Arena dello Stretto si preparano così ad accogliere una giornata destinata a richiamare pubblico, autorità e rappresentanti delle istituzioni, in uno degli scenari più riconoscibili di Reggio Calabria.