Elezioni a Reggio, Wanda Ferro: ‘FdI unita al fianco di Cannizzaro’

Fratelli d’Italia torna a Reggio Calabria e rafforza il sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro. Dopo la visita di Arianna Meloni e i precedenti appuntamenti sul territorio, il partito si è ritrovato ieri in Piazza Camagna per l’iniziativa politica con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di FdI.

All’incontro ha preso parte anche la sottosegretaria Wanda Ferro, che ha ribadito il sostegno del partito al progetto politico del candidato del centrodestra.

Ferro: “FdI accanto al progetto di Cannizzaro”

“Nuovamente a Reggio per sostenere Cannizzaro”, ha dichiarato Ferro, ricordando le tappe già svolte in città, ultima quella con Arianna Meloni.

Secondo la sottosegretaria, la nuova presenza dei vertici nazionali del partito conferma “una squadra coesa e unita” e, soprattutto, “Fratelli d’Italia accanto al progetto di Ciccio Cannizzaro”.

Ferro ha poi indicato l’obiettivo politico della coalizione: “Ridare smalto e vigore” a Reggio Calabria, dopo quello che ha definito “un lungo periodo di incuria”, aprendo “nuove chance per la Reggio che tutti quanti desideriamo e vogliamo”.

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“No ai toni aspri, serve proposta”

Nel suo intervento, Ferro ha scelto di mettere l’accento anche sul clima della campagna elettorale.

“Io a prescindere non amo mai i toni aspri”, ha spiegato. “Amo sempre i toni della proposta, di chi vuole aumentare il consenso per moltiplicare le idee”.

Per la sottosegretaria, il voto dei reggini sarà “un voto consapevole”, perché Cannizzaro “non è uno sconosciuto, ma un parlamentare in carica” che, ha aggiunto, sta lavorando “in sinergia” con il governo Meloni e con la Regione Calabria.

Aeroporto, Argillà e periferie

Ferro ha richiamato alcuni temi centrali per la città. Tra questi, l’inaugurazione dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria, le risorse per Argillà e il tema dei 110 alloggi Aterp.

Spazio anche alle periferie, che secondo Ferro “devono avere pari dignità”, e al lungomare, definito “il chilometro più bello d’Italia”, che va custodito “oltre alla bellezza che Dio gli ha donato” anche attraverso “amministratori saggi che guardano il territorio”.

Sicurezza, Ferro: “Reggio non è un’isola felice”

Altro passaggio centrale è stato quello sulla sicurezza. Ferro ha parlato del rafforzamento degli organici di polizia e carabinieri, assicurando che il governo continuerà “su questa lunghezza d’onda”.

“Mi farebbe molto piacere dire che Reggio è l’isola felice, ma non è così”, ha detto. “I cittadini ci chiedono questo”.

La sottosegretaria ha citato anche le nuove norme contenute nel pacchetto sicurezza e il tema del contrasto alla criminalità organizzata.

“Abbiamo dimostrato che la ‘ndrangheta rimane fuori dalla porta”, ha affermato, richiamando anche il riposizionamento dell’Agenzia dei beni confiscati in uno dei palazzi “più straordinari, significativi e simbolici” della città.

Chiusura sul tema della sicurezza. “Un cittadino deve poter vivere il proprio quartiere in serenità, che una ragazza possa tornare dalla discoteca serenamente in casa, che gli anziani non debbano essere truffati online, i temi di questo nostro tempo che purtroppo, quando si parla di sicurezza dobbiamo guardarla a 360 gradi“.