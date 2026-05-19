Emendamento per l’aeroporto e paragone con Salvini: Cannizzaro sceglie l’ironia per rispondere a Dieni e Boccia

Pochi giorni ancora e gli scontri e i battibecchi voleranno via: agli elettori reggini e alle urne la parola finale

Doppia replica di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria e segretario regionale di Forza Italia Calabria, dopo gli interventi recenti di Francesco Boccia del Pd e dell’ex deputata del M5S Federica Dieni.

Nel mirino, da un lato, le parole del capogruppo del Partito Democratico al Senato, arrivato in città per sostenere Mimmo Battaglia. Dall’altro, le dichiarazioni dell’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sull’aeroporto Tito Minniti e sullo stanziamento dei 25 milioni di euro destinati allo scalo reggino.

La risposta a Boccia

Cannizzaro, nel corso della conferenza stampa odierna che lo ha visto protagonista assieme al Ministro Pichetto Fratin, ha risposto con ironia all’attacco arrivato da Boccia, che aveva legato la sfida di Reggio Calabria anche al tema dell’autonomia differenziata e al rapporto tra centrodestra nazionale e Mezzogiorno.

“Boccia mi dà l’assist per affermare ciò che pensavo da sempre: rappresenta il fallimento del Pd che per 12 anni ha amministrato questa città. Il fatto che venga a Reggio Calabria per parlare di Cannizzaro è sinonimo di debolezza, non avendo altri argomenti”.

Il candidato del centrodestra commenta anche il paragone tra lui e il Ministro Salvini, fatto ieri da Boccia.

“È consapevole di essere in imbarazzo, è nervoso. Mi paragona a Salvini? È un onore. Seguendo l’attività di Boccia, da ex Ministro, credo che l’unica cosa buona che abbia fatto è aver sposato una donna bella e intelligente come Nunzia De Girolamo”. Leggi anche

Emendamento Cannizzaro e la replica a Dieni

Cannizzaro interviene poi sulle parole di Federica Dieni, che aveva rivendicato il proprio impegno a favore dell’aeroporto dello Stretto, ricordando di aver sottoscritto e sostenuto l’emendamento che portò allo stanziamento di 25 milioni di euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dello scalo.

Anche in questo caso la replica è netta.

“Una ex deputata eletta con i like, tale Dieni, di cui nessuno si è accorto fosse in Parlamento, fa i post sui social rispetto all’emendamento da me presentato in Parlamento”. Leggi anche

Cannizzaro rivendica la paternità politica del provvedimento e sottolinea il fatto che l’emendamento sia stato approvato pur provenendo dai banchi dell’opposizione.

“Quell’emendamento è stato approvato dall’opposizione, per me è un doppio merito. Come si chiama l’emendamento? Emendamento Cannizzaro. Se fosse stato approvato dal M5S non si sarebbe chiamato così”.

Le parole di Cannizzaro confermano l’inasprimento dello scontro politico nel rush finale della campagna elettorale. Il tema dell’aeroporto Tito Minniti, insieme al rapporto tra Reggio Calabria e il Governo nazionale, resta uno dei punti centrali del confronto tra centrodestra e centrosinistra, mentre sembra affievolirsi il confronto con i tempi del Modello Reggio che aveva infiammato la prima parte della campagna elettorale. Pochi giorni ancora e gli scontri e i battibecchi voleranno via: agli elettori e alle urne la parola finale.