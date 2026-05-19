Elezioni Comunali, gli ‘impresentabili’ dall’Antimafia: uno a Reggio (Pd) e a Tropea due candidati sindaco

La Commissione parlamentare Antimafia ha inserito nell'elenco degli 'impresentabili' una candidata al Consiglio comunale di Reggio nella lista del Pd. L'elenco completo:

Sono 28 i candidati considerati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti.



L’elenco è stato letto in commissione dalla stessa presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.

Le verifiche riguardano le consultazioni che si terranno il prossimo 24 e 25 maggio per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali in 35 comuni: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani, Venezia, Afragola (Napoli), Cava de’ Tirreni (Salerno), Ercolano (Napoli), Faenza (Ravenna), Imola (Bologna), Legnano (Milano), Marsala (Trapani), Molfetta (Bari), Moncalieri (Torino), Portici (Napoli), Viareggio (Lucca), Vigevano (Pavia), oltre ai comuni sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso di Cerva (Catanzaro), Melito di Napoli (Napoli), Quindici (Avellino), Randazzo (Catania) e Tropea (Vibo Valentia).

La Commissione parlamentare Antimafia ha inserito nell’elenco degli ‘impresentabili’ anche Eleonora Maria Pia Megale, candidata al Consiglio comunale di Reggio Calabria nella lista del Partito Democratico.

Il nome della candidata reggina compare nell’allegato letto in Commissione nell’ambito delle verifiche sulle liste presentate in 35 Comuni italiani, tra cui Reggio Calabria. Nel documento si legge che, nei confronti di Megale, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il 5 novembre 2021 il rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall’articolo 452-quaterdecies del codice penale. Il procedimento è pendente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, con udienza fissata al 28 maggio 2026.

L’elenco completo

Tra i nomi indicati figura Mauro Moccia, candidato al Consiglio comunale di Afragola con la lista “Afragola Libera”.

Per il Comune di Agrigento viene indicato Luigi Gentile, candidato sindaco con le liste “DC-Democrazia Cristiana”, “Noi Moderati-Partito Popolare Europeo-Sud chiama Nord”, “Lega-Agrigento” e “Gentile Sindaco di Agrigento-Prima l’Italia”.

Ad Avellino risultano nell’elenco Massimo Anniversario, candidato al Consiglio comunale con la lista “Sceglie Nargi”; Maria Maddalena Balbi, candidata con “Liberi e Forti”; Gaetano Dentice, candidato con “Fratelli di Avellino”; Gianluca Festa, candidato sindaco con le liste “W la Libertà”, “Liberi e Forti”, “Enjoy” e “Davvero”; ed Ernesto Panariello, candidato al Consiglio comunale con “Siamo Avellino”.

A Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, compaiono Anna Padovano Sorrentino, candidata al Consiglio comunale con la lista “Partito Democratico”, e Massimo Palladino, candidato con “Nuovi Orizzonti”.

Per il Comune di Enna viene indicata Santina Bennici, candidata al Consiglio comunale con la lista “Fratelli d’Italia”.

A Ercolano figura Giovanni Tagliamonte, candidato al Consiglio comunale con la lista “Partito Democratico”.

A Imola è presente nell’elenco Giuseppe Piccini, candidato al Consiglio comunale con la lista “Forza Italia”.

Per Melito di Napoli risultano Anna Ranucci, candidata al Consiglio comunale con “Un Patto per Melito”, e Lucia Roma, candidata con la lista “Nuovo CDU Cristiani Democratici Uniti”.

A Messina viene indicato Salvatore Saglimbeni, candidato al Consiglio comunale con la lista “Amo Messina”.

A Portici figura Alessandro Alfieri, candidato al Consiglio comunale con la lista “Partito Democratico”.

Per il Comune di Randazzo, in provincia di Catania, viene indicato Alfio Pillera, candidato sindaco con la lista “Trasparenza e Legalità – Freddy Pillera Sindaco Randazzo”.

Per il Comune di Trani è presente Mauro Verga, candidato al Consiglio comunale con la lista “Trani Libera”.

A Viareggio risultano Tania Dello Margio, candidata al Consiglio comunale con la lista “Maria Lina Marcucci Sindaca”, e Maria Giulia Giuseppina Rao, candidata con “Lista Santini Viareggio per Maria Lina Sindaca”.

L’elenco comprende poi ulteriori candidature relative ai Comuni sciolti per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso.

A Randazzo risultano Gianluca Giuseppe Anzalone, candidato sindaco con la lista “Si Muove la Città”; Emilio Emanuele La Piana, candidato al Consiglio comunale con la stessa lista “Si Muove la Città”; e Concetta Carla Luisa Foti, candidata sindaco con la lista “Responsabilità e Futuro”.

A Tropea vengono indicati Giovanni Macrì, candidato sindaco con la lista “Forza Tropea”; Caterina Marzolo, candidata al Consiglio comunale con “Forza Tropea”; Greta Trecate, candidata al Consiglio comunale con “Forza Tropea”; e Giuseppe Rodolico, candidato sindaco con la lista “Insieme per Tropea”.