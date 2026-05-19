Savoia, serio problema legato allo stadio: ‘Dopo questo disastro, vergognatevi’
"Passerelle, comunicati e fotografie davanti a un cantiere in ritardo. Andate a lavorare"
19 Maggio 2026 - 15:53 | Redazione
“Siamo ancora in attesa, come tutta la città, di conoscere l’esito della commissione di accesso.
Nel frattempo, invece di continuare con passerelle, comunicati e fotografie davanti a un cantiere in ritardo, vi suggeriamo una cosa molto semplice, andate a lavorare. Avevate promesso uno stadio adeguato per la Serie C entro i tempi utili per l’iscrizione e avete fallito. Questa è la verità.
E anziché chiedere scusa ai cittadini e ai tifosi, continuate a prendere in giro un’intera città con post celebrativi fuori luogo.
Torre Annunziata meritava serietà, programmazione e rispetto. Ha trovato soltanto ritardi, propaganda e incapacità amministrativa. E allora, anziché fare foto ai cantieri e sfilare davanti alle ruspe, andate a cercare uno stadio che consenta alla squadra di iscriversi al campionato. Perché dopo tutto questo disastro, dovreste solo vergognarvi”.
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