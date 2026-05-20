Campo CONI di Reggio, Latella: ‘Lavori attesi da oltre trent’anni’
'Sarà una moderna e prestigiosa struttura dedicata all’atletica leggera. I lavori procedono incessantemente per la realizzazione di un impianto all’avanguardia", le parole di Latella
20 Maggio 2026 - 09:31 | Comunicato Stampa
Campo CONI “Aldo Penna” di Reggio Calabria, proseguono i lavori per la realizzazione di una struttura moderna, pensata per diventare un punto di riferimento per l’atletica leggera e per l’intero movimento sportivo cittadino.
A fare il punto sull’avanzamento degli interventi è il consigliere delegato Giovanni Latella, che sottolinea l’importanza di un’opera attesa da decenni.
“Il Campo CONI ‘Aldo Penna’ continua a trasformarsi in una moderna e prestigiosa struttura dedicata all’atletica leggera”.
Un impianto moderno per l’atletica leggera
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto all’avanguardia, dotato di pista a 8 corsie, rettilineo indoor coperto da 80 metri, percorso pedonale, area per la corsa campestre, parco attrezzato e ampio parcheggio.
Interventi che puntano a restituire alla città uno spazio sportivo più funzionale, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di atleti, società e cittadini.
Tribuna coperta, spogliatoi e sala conferenze
Tra le opere previste anche una tribuna coperta, nuovi spogliatoi, una sala conferenze e un punto ristoro. Elementi che, secondo quanto evidenziato da Latella, renderanno la struttura idonea ad ospitare anche eventi sportivi di livello internazionale.
Un salto di qualità significativo per Reggio Calabria, soprattutto per una disciplina come l’atletica leggera, da tempo in attesa di spazi adeguati.
Il ringraziamento alle società sportive
Latella ha voluto rivolgere anche un ringraziamento alle società sportive, chiamate in questa fase a convivere con i disagi legati al cantiere.
“Un ringraziamento doveroso va alle società sportive, che con grande spirito di sacrificio stanno garantendo continuità alle attività degli atleti durante questa importante fase di rinnovamento”.
“Un impegno finalmente mantenuto”
Per il consigliere delegato, l’intervento sul Campo CONI rappresenta una risposta concreta a una richiesta storica della città.
“Si tratta di lavori attesi da oltre trent’anni: un impegno finalmente mantenuto per la città e per tutto il movimento sportivo reggino”.
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