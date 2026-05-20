Serie C: stasera in campo per il ritorno del secondo turno fase nazionale play off

La serie C scende in campo stasera per le gare di ritorno del secondo turno fase nazionale dei play off. Il programma prevede:

SERIE C – SECONDO TURNO NAZIONALE

Ore 20:00 – Ascoli-Potenza (0-0)

Ore 20:00 – Union Brescia-Casarano (3-0)

Ore 20:30 – Catania-Lecco (0-0)

Ore 20:45 – Ravenna-Salernitana (0-2)

Tra parentesi i risultati dei match di andata.

Il regolamento prevede che a parità di punteggio dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare andata e ritorno, avrà accesso alla Fase della Final Four la squadra “testa di serie”.