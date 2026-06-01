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Reggio, proclamazione di Cannizzaro: fissata la data della cerimonia

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, a Palazzo San Giorgio la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro alla carica di sindaco della Città dello Stretto

01 Giugno 2026 - 15:15 | di Redazione

Cannizzaro Ri Genera Reggio

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, la proclamazione ufficiale di Francesco Cannizzaro alla carica di sindaco della Città dello Stretto è stata fissata per questo giovedì 4 giugno alle ore 18:30 a Palazzo San Giorgio.

Inizialmente la proclamazione formale del neo-sindaco era stata rinviata anche in segno di rispetto e partecipazione della comunità e delle istituzioni ai funerali di Eva, la giovane reggina tragicamente scomparsa.

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Subito dopo l’insediamento, per Cannizzaro (vicecapogruppo alla Camera e coordinatore regionale di Forza Italia) si aprirà la partita politica per la composizione della nuova giunta e la ripartizione delle deleghe strategiche tra le liste della coalizione di centrodestra.

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