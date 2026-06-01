Regione Calabria, l’assessore Gallo riceve il ministro per l’Europa dell’Albania

"Lingua arbëreshë e sviluppo: Calabria e Albania rafforzano il dialogo”

L’assessore all’Agricoltura e alle Minoranze linguistiche della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha ricevuto, in Cittadella a Catanzaro, il Ministro per l’Europa e gli Affari esteri della Repubblica d’Albania, Ferit Hoxha.

Al centro del dialogo, la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura arbëreshë, riconosciute quale patrimonio identitario di rilevanza storica e culturale, capace di consolidare nel tempo un legame profondo tra le due realtà. Un’eredità che si intende preservare e promuovere attraverso azioni condivise e strumenti di cooperazione mirati.

Particolare rilievo è stato attribuito al comparto agroalimentare, considerato strategico per lo sviluppo di sinergie economiche tra i due territori, anche attraverso il rafforzamento degli scambi, la valorizzazione delle produzioni di qualità e l’apertura a nuovi investimenti.

Per il ministro Ferit Hoxha “Investire nella cultura e nella lingua arbëreshë è una priorità condivisa, così come il sostegno concreto alle comunità che custodiscono questo patrimonio.

Stiamo lavorando – ha dichiarato – a un dossier per un possibile riconoscimento Unesco, un passaggio significativo che testimonia la volontà condivisa di tutelare e promuovere queste tradizioni di straordinaria importanza. Il nostro obiettivo è quello di avviare un confronto operativo, concreto, capace di tradursi in azioni efficaci e condivise”.

“Le comunità arbëreshë rappresentano un esempio concreto e virtuoso di integrazione. Il dialogo avviato con il Ministro Hoxha – ha dichiarato l’assessore Gallo – rafforza un rapporto fondato su radici profonde e su una comune visione di sviluppo.

La salvaguardia della lingua arbëreshë rappresenta un elemento essenziale della nostra identità, mentre il settore agroalimentare costituisce un terreno fertile su cui costruire nuove sinergie economiche.

Lavoriamo per rendere sempre più strutturata questa collaborazione, creando opportunità concrete per le imprese e per i territori, nel segno dell’innovazione e della qualità”.

In tale contesto, è emersa la volontà condivisa di intensificare i rapporti economici e commerciali, favorendo la cooperazione tra imprese e l’apertura a nuovi investimenti.

Particolare attenzione è stata rivolta ai processi di innovazione e modernizzazione, nonché alla valorizzazione delle produzioni di qualità, con l’obiettivo di rafforzare la competitività dei territori e promuovere uno sviluppo socio-economico stabile e duraturo.