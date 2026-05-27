Reggio, proclamazione Cannizzaro: rinviata la cerimonia alla prossima settimana

“Davanti alla morte di una giovanissima vita che ha toccato i cuori di tutti i reggini, anche un importante evento istituzionale perde ogni senso e valore”.

A scriverlo, in un post sui social, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

“Pertanto, essendomi ripetutamente consultato con gli uffici comunali di competenza e col Presidente del Tribunale, dott. Giuseppe Campagna, che ringrazio profondamente per la comprensione e la disponibilità, superati gli aspetti tecnici che in principio ci impedivano di rimandare la cerimonia della mia formale proclamazione alla carica di sindaco di Reggio Calabria, abbiamo concordato di posticipare la proclamazione alla prossima settimana.

Un atto dovuto, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra piccola concittadina”.