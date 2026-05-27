Semifinali play off: le due finaliste che si batteranno per la conquista della B

Si sono giocate questa sera le gare di ritorno delle semifinali play off, valevoli per l’accesso alla finalissima che porterà poi la quarta squadra in serie B, dopo le promozioni dirette di Vicenza, Arezzo e Benevento. Il Brescia, dopo l’1-1 all’Arechi di Salerno, ha battuto i granata con il punteggio di 2-0, assicurandosi il pass per la finale. Una storia incredibile quella della società guidata dal presidente Pasini, nata dopo il fallimento del Brescia e dal trasferimento del titolo della Feralpisalò.

Nell’altro match che si giocava al Massimino, il Catania avrebbe dovuto compiere una vera impresa dopo il 4-0 della partita di andata. Ci ha provato trovando il doppio vantaggio nella prima frazione grazie ai gol di Caturano e Forte e colpendo un palo nella seconda parte con D’Ausilio. A sette dalla fine con i rossoazzurri sbilanciati in avanti, l’Ascoli trova la rete del 2-1 con Oviszach che gela i ventimila presenti, chiudendo di fatto ogni possibile tentativo di rimonta. Arbitro costretto a sospendere l’incontro per sei minuti, causa lancio di fumogeni in campo. Finisce 2-1.

La finale tra l’Union Brescia e l’Ascoli si giocherà in gare di andata e ritorno, il 2 e il 7 giugno. Le due grandi favorite alla vigilia di questo campionato, Catania e Salernitana, ripartiranno invece dalla serie C, dove troveranno anche il Bari retrocesso.