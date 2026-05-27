Reggio, Pazzano in bilico per Palazzo San Giorgio: ‘Pronti a ripartire’
Il candidato civico denuncia confusione nelle operazioni di spoglio e ringrazia gli elettori: “Una fiducia che non tradiremo”
27 Maggio 2026 - 23:44 | di Redazione
Il risultato definitivo non c’è ancora. E per Saverio Pazzano, candidato sindaco di La Strada e consigliere comunale uscente di opposizione, la partita per il ritorno a Palazzo San Giorgio resta appesa a una manciata di voti.
Dopo una campagna elettorale condotta fuori dai grandi blocchi, con una posizione critica sia verso il centrodestra che verso l’amministrazione uscente, Pazzano rischia di restare fuori dal nuovo Consiglio comunale. Un esito che, se confermato, avrebbe un peso politico rilevante per l’opposizione reggina.
Ma per il leader de La Strada, il momento dell’analisi non è ancora arrivato.
“I dati non sono ancora definitivi”
In un post pubblicato sui social, Pazzano invita alla prudenza e rimanda ogni valutazione politica alla chiusura ufficiale delle operazioni.
“Non è ancora il tempo dell’analisi del voto, perché i dati non sono ancora definitivi”.
Il riferimento è alla fase ancora aperta dei conteggi e delle verifiche. Una fase delicata, soprattutto per chi si gioca l’ingresso in Consiglio comunale su distacchi minimi.
La critica allo spoglio: “Confusione, meglio convocare gli osservatori ONU”
Pazzano non risparmia una critica dura al modo in cui si sarebbero svolte le operazioni di spoglio.
“Le operazioni di spoglio si sono svolte con una confusione, pochissime le eccezioni, che, per la prossima volta, meglio convocare gli osservatori ONU”.
Una frase netta, dal tono polemico, che fotografa il clima di incertezza vissuto in queste ore. Secondo Pazzano, questa approssimazione rischia di penalizzare soprattutto le realtà politiche più piccole.
“Da che mondo e mondo l’approssimazione, chiamiamola così, non premia mai i piccoli gruppi, che sono sempre i più penalizzati”.
È uno dei passaggi politicamente più significativi del suo intervento. La Strada, movimento civico nato nel 2020, si trova oggi in bilico proprio in quella zona grigia in cui pochi voti possono decidere presenza o assenza dall’Aula Battaglia.
“Non è ancora il tempo di parlare del dopo”
Pazzano rinvia anche ogni discorso sul futuro politico del movimento. Prima servirà l’ufficialità.
“Non è ancora il tempo di parlare del dopo, finché non avremo ufficialità dei risultati”.
Una posizione prudente, ma non rinunciataria. Il candidato sindaco rivendica il rapporto costruito con il proprio elettorato e ringrazia chi ha continuato a sostenere La Strada.
“È, invece, il tempo di dire grazie per la fiducia riposta in noi e alla quale daremo risposta qualunque sia l’esito ufficiale tra qualche giorno”.
Poi aggiunge:
“Una fiducia preziosa che, ancora una volta, non tradiremo”.
“Siamo già pronti a ripartire”
Il messaggio si chiude con un’apertura politica verso il futuro. Qualunque sarà l’esito finale, Pazzano annuncia la volontà di proseguire il percorso.
“Siamo già pronti a ripartire”.
E indica tre direttrici: l’analisi del voto, un calendario di iniziative e la costruzione di una casa politica.
“Ci diamo già appuntamento per: un’analisi del voto; un calendario di iniziative e programmi da portare avanti insieme; la costruzione di una casa politica, sempre più necessaria”.
La chiusura è un invito alla comunità politica che in questi anni ha seguito La Strada:
“Su, coraggio!”.
La partita politica dell’opposizione
La posizione di Pazzano resta una delle più delicate del dopo voto. La vittoria larga di Francesco Cannizzaro ha ridisegnato gli equilibri di Palazzo San Giorgio, consegnando al centrodestra una maggioranza ampia.
Dentro questo quadro, l’eventuale assenza di Pazzano dal Consiglio comunale cambierebbe anche il profilo dell’opposizione. La Strada ha rappresentato negli ultimi anni una voce autonoma, spesso molto critica verso l’amministrazione uscente e distinta dal centrosinistra tradizionale.
Per capire se quella voce sarà ancora presente in Aula bisognerà attendere l’ufficialità dei risultati. Fino ad allora, la partita resta aperta.
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