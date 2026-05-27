Reggio, Pazzano in bilico per Palazzo San Giorgio: ‘Pronti a ripartire’

Il risultato definitivo non c’è ancora. E per Saverio Pazzano, candidato sindaco di La Strada e consigliere comunale uscente di opposizione, la partita per il ritorno a Palazzo San Giorgio resta appesa a una manciata di voti.

Dopo una campagna elettorale condotta fuori dai grandi blocchi, con una posizione critica sia verso il centrodestra che verso l’amministrazione uscente, Pazzano rischia di restare fuori dal nuovo Consiglio comunale. Un esito che, se confermato, avrebbe un peso politico rilevante per l’opposizione reggina.

Ma per il leader de La Strada, il momento dell’analisi non è ancora arrivato.

In un post pubblicato sui social, Pazzano invita alla prudenza e rimanda ogni valutazione politica alla chiusura ufficiale delle operazioni.

“Non è ancora il tempo dell’analisi del voto, perché i dati non sono ancora definitivi”.