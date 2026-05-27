Incidente nel porto di Gioia Tauro, si ribalta uno straddle carrier: ferito un operatore

Nell'impatto è rimasto coinvolto un giovane operatore portuale che è stato trasferito all'ospedale di Polistena

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi all’interno del Porto di Gioia Tauro, dove, durante le operazioni di movimentazione dei container, uno straddle carrier — il cosiddetto carrello cavaliere — si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’incidente è rimasto coinvolto il giovane operatore portuale Alessandro Cortese, residente a Gioia Tauro. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Il lavoratore è stato immediatamente soccorso dai colleghi presenti in banchina, mentre sopraggiungevano le unità di emergenza sanitaria che hanno provveduto alle prime cure.

Trasferimento in ospedale e accertamenti

Successivamente, il giovane è stato trasferito presso l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena per essere sottoposto a TAC e agli ulteriori controlli clinici del caso.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, soprattutto in uno degli scali portuali più importanti d’Europa, da sempre considerato un punto di riferimento anche sotto il profilo dell’applicazione delle norme di sicurezza.

La dichiarazione del sindaco Simona Scarcella

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: