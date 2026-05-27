Amazon a Gioia Tauro, Scutellà: ‘Rinuncia per pressioni della ‘Ndrangheta? Gravità inaudita’

“Se venisse confermato che Amazon ha rinunciato a investire a Gioia Tauro per il timore di pressioni della ’ndrangheta, saremmo davanti a un fatto di una gravità inaudita”.

A dirlo è la consigliera regionale Elisa Scutellà, capogruppo del M5S, che ha affidato il suo pensiero ad un post sui social, in cui ha espresso forte preoccupazione per la vicenda legata al colosso dell’e-commerce.

“Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a una Calabria a cui vengono sottratte opportunità di sviluppo, lavoro e futuro a causa della criminalità organizzata.

Pretendo che venga fatta immediatamente chiarezza su quanto accaduto e che si mettano in campo tutte le azioni necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e tutela a chi vuole investire nella nostra terra.

La Calabria non può essere ostaggio della ’ndrangheta. Abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio, la sua credibilità e il diritto dei cittadini a costruire un futuro diverso”.