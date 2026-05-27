Elezioni Reggio, posticipata la proclamazione di Cannizzaro per i funerali della piccola Eva

La cerimonia ufficiale di proclamazione del neoeletto sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, è stata posticipata alle ore 20:00 di domani. La decisione è stata presa d’intesa con il Presidente del Tribunale su espressa richiesta dello stesso Cannizzaro, per non sovrapporre l’evento istituzionale alle esequie della piccola Eva.

Inizialmente fissato per le 18:30 dagli uffici competenti, l’appuntamento istituzionale ha subito una variazione d’orario dettata da ragioni di sensibilità e rispetto verso il profondo dolore che ha colpito la comunità reggina.

“Non appena appreso che i funerali della piccola Eva si sarebbero celebrati domani, stesso giorno in cui è stata programmata dagli uffici la cerimonia della mia proclamazione, ho subito chiesto al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Campagna, di rinviare ad altra data la cerimonia che mi riguarda. Nell’impossibilità di poterla rimandare – ha spiegato Cannizzaro nella nota – per motivi tecnici burocratici, proprio con il Presidente Campagna, che ringrazio per la sensibilità, abbiamo concordato di posticipare l’orario, inizialmente previsto per le 18:30, in segno di rispetto per il tremendo lutto che ha colpito la famiglia della bambina e tutta la cittadanza reggina. Pertanto, la proclamazione si celebrerà alle ore 20“.