Reggio, gli auguri dell’Università Mediterranea a Cannizzaro per la guida della città
"L’auspicio condiviso è che, sotto la Sua sindacatura, la nostra splendida città possa consolidarsi e svilupparsi sempre più anche come 'Città Universitaria'" la nota
27 Maggio 2026 - 17:37 | Comunicato Stampa
Il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti e la comunità accademica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si congratulano con l’Onorevole Francesco Cannizzaro per il successo elettorale e formulano i migliori auguri di buon lavoro per la guida di Reggio Calabria.
La proposta del Rettore: Reggio diventi “Città Universitaria”
L’auspicio condiviso è che, sotto la Sua sindacatura, la nostra splendida città possa consolidarsi e svilupparsi sempre più anche come “Città Universitaria“, per poter formare un sempre maggiore numero di giovani di questo straordinario territorio ed attrarne di tanti altri provenienti dalle regioni circostanti e dall’estero.
L’università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è e sarà sempre disponibile, per mission istituzionale, ad affiancare e supportare tutte le politiche locali tese alla crescita del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.
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