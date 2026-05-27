City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio, gli auguri dell’Università Mediterranea a Cannizzaro per la guida della città

"L’auspicio condiviso è che, sotto la Sua sindacatura, la nostra splendida città possa consolidarsi e svilupparsi sempre più anche come 'Città Universitaria'" la nota

27 Maggio 2026 - 17:37 | Comunicato Stampa

unirc torri ()

Il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti e la comunità accademica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si congratulano con l’Onorevole Francesco Cannizzaro per il successo elettorale e formulano  i migliori  auguri di buon lavoro per la guida di Reggio Calabria.

La proposta del Rettore: Reggio diventi “Città Universitaria”

L’auspicio condiviso è che, sotto la Sua sindacatura, la nostra splendida città possa consolidarsi e svilupparsi sempre più anche come “Città Universitaria“, per poter formare un sempre maggiore numero di giovani di questo straordinario territorio ed attrarne di tanti altri provenienti dalle regioni circostanti e dall’estero.

Leggi anche

L’università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è e sarà sempre disponibile, per mission istituzionale, ad affiancare e supportare tutte le politiche locali tese alla crescita del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Francesco CannizzaroUniversità MediterraneaReggio Calabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?