‘Premio Granillo’: Javier Zanetti a Reggio Calabria e i ricordi da avversario della Reggina

Un’accoglienza come un campione vero merita. L’ottava edizione del Premio Granillo ha avuto come grande protagonista Javier Zanetti, leggenda dell’Inter e oggi vicepresidente del club nerazzurro. L’ex capitano argentino è stato premiato all’interno della Sala Perri di Palazzo Alvaro, davanti a una platea gremita. Dirigenti sportivi, ex calciatori, giornalisti e tanti tifosi hanno voluto salutare uno dei simboli più amati del calcio internazionale.

Zanetti premiato a Reggio Calabria

Per Zanetti si è trattato di un riconoscimento speciale, legato alla carriera e alla memoria di Oreste Granillo, figura storica dello sport reggino e presidente della Reggina negli anni della grande crescita del club amaranto. Il nome di Granillo, ancora oggi, è legato allo stadio cittadino. Un impianto che Zanetti conosce bene, avendo giocato più volte a Reggio Calabria con la maglia dell’Inter.

Ai microfoni di CityNow, l’ex capitano nerazzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Ringrazio chi ha pensato a me per questo premio importantissimo e sono veramente felice di essere qui. Contentissimo perché un premio alla carriera è sempre un grande riconoscimento”.

Il ricordo delle sfide contro la Reggina

Zanetti ha poi ricordato il suo rapporto con la città e con lo stadio intitolato proprio a Granillo:

“Il premio che ricevo è in memoria di Oreste Granillo, al quale è stato intitolato lo stadio dove più volte ho giocato contro la Reggina con la maglia dell’Inter. A Reggio Calabria siamo stati accolti sempre con grande entusiasmo e di quelle partite porto bellissimi ricordi. Reggio ha sempre avuto grande rispetto per il sottoscritto e per l’Inter”.

Una serata di sport e memoria

La presenza di Javier Zanetti ha dato ulteriore prestigio al Premio Granillo, confermando il valore di un appuntamento che continua a unire sport, memoria e identità cittadina e che negli anni ha portato in riva allo stretto personaggi di altissimo livello. Citiamo solo gli ultimi due, il campionissimo Gigi Buffon e il presidente della Fifa Gianni Infantino.