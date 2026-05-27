Nicola Binda lancia l’allarme: ‘Squadre promosse in C hanno problemi con l’iscrizione’

Ci avviciniamo all’estate e puntuale come un orologio svizzero si inizia a parlare di iscrizioni e soprattutto di problemi economici legati alle società. L’autorevole giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda pone l’attenzione su alcune di queste in difficoltà:

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“Leggo che alcune società salite in C hanno problemi con l’iscrizione. Non faccio nomi per rispetto, ma credo che i primi a non averne siano loro. Perché le promozioni vanno programmate, non possono essere casuali. La Serie C è una categoria prestigiosa, chi la vuole fare deve esserne all’altezza. Scoprire adesso quanto sia complicato affrontarla è mortificante. Ripeto: serve rispetto, per la categoria e per i tifosi che l’hanno festeggiata e adesso rischiano di viverla come un incubo”.