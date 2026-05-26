Serie D: graduatoria per eventuali ripescaggi in C. La Nissa ci crede ma è terza
Si è disputata anche l'ultima finale play off. Adesso il quadro è completo
26 Maggio 2026 - 11:12 | Redazione
Con l’ultima finale play-off di Serie D si chiude il quadro delle nove squadre vincitrici dei rispettivi gironi e prende forma la graduatoria per eventuali ripescaggi in Serie C. Il Legnago Salus ha conquistato il play-off del girone C dopo il 2-2 con l’Union Clodiense, premiato dal miglior piazzamento in regular season.
In testa alla griglia c’è il Teramo, con coefficiente 2.17. Alle sue spalle Ligorna con 2.11 e Nissa con 1.97. La squadra siciliana, che aveva superato la Reggina nella finale del girone I dopo lo 0-0 ai supplementari grazie al miglior piazzamento in campionato, si piazza quindi sul terzo gradino della graduatoria.
La classifica delle vincenti play-off
- Teramo – 2.17
- Ligorna – 2.11
- Nissa – 1.97
- Piacenza – 1.88
- Legnago Salus – 1.79
- Chievo – 1.76
- Paganese – 1.70
- Seravezza – 1.67
- Monastir – 1.55
La graduatoria resta subordinata alle procedure federali, ai requisiti richiesti e alla presentazione delle domande. La FIGC ha confermato il criterio dell’alternanza: nuova seconda squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale seconda squadra di Serie A già partecipante alla Serie D.
Nessun bonus incide dalla Coppa Italia Serie D: il trofeo è stato conquistato dalla Pistoiese contro l’Ancona, ma le due società non rientrano tra le nove vincenti dei play-off di girone. Nel quadro disponibile non emergono neppure bonus legati alla graduatoria “Giovani D Valore”.
Per la Reggina resta l’amarezza di una finale persa senza subire gol, ma per effetto del regolamento. Il pari di Caltanissetta ha premiato la Nissa e lasciato gli amaranto fuori dalla griglia principale delle vincenti play-off. Il patron Giovannone ci crede fermamente.
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