Cannizzaro nuovo Sindaco di Reggio: tutto pronto per la proclamazione ufficiale

Proclamazione dei consiglieri e la formazione della Giunta Cannizzaro gli step successivi: in questo caso i tempi saranno più lunghi...

Francesco Cannizzaro nuovo sindaco di Reggio Calabria, il primo vero passaggio istituzionale arriverà domani, giovedì 28 maggio alle 18.30, con la proclamazione ufficiale del candidato del centrodestra quale primo cittadino.

Un atto formale, ma dal peso politico enorme. La proclamazione sancirà l’inizio effettivo del nuovo mandato a Palazzo San Giorgio e, soprattutto, certificherà il ritorno ufficiale del centrodestra alla guida della città dopo tre lustri.

Si apre quindi da domani la nuova stagione amministrativa, che come di consueto sarà seguita dalla proclamazione dei consiglieri comunali e dalla formazione della Giunta.

Nel primo caso, i tempi saranno più lunghi. A quasi 48 ore dalla chiusura delle urne infatti, il quadro degli eletti non è ancora definitivo.

A pesare sono i ritardi legati alle preferenze di alcune sezioni ancora mancanti: 37, 42, 57, 130, 140 e 151. Dati decisivi, perché in alcuni casi pochi voti possono cambiare la composizione dell’Aula.

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Per la proclamazione dei consiglieri comunali servirà quindi attendere il completamento delle operazioni e l’arrivo dei dati ufficiali. Solo allora sarà possibile definire con certezza la nuova geografia politica di Palazzo San Giorgio e non è da escludere che l’attesa si possa prolungare oltre la prossima settimana.

Grande curiosità per quella che sarà la Giunta Cannizzaro, “di alto livello e composto da profili competenti”, ha più volte assicurato il neo sindaco durante la campagna elettorale.

La prima scelta dovrà essere effettuata tra i candidati eletti al Consiglio comunale, da ‘mixare’ con assessori esterni. Ancora bocche cucite rispetto all’identikit dei futuri assessori: così come accaduto con i candidati presidenti nelle 5 circoscrizioni, Cannizzaro gioca a carte coperte. E magari sorprenderà ancora…