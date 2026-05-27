Elezioni a Reggio, ‘mistero’ sui dati definitivi: a 48 ore dal voto mancano 6 sezioni

A due giorni dal voto restano assenti le preferenze delle sezioni 37, 42, 57, 130, 140 e 151. Attesa decisiva per alcuni seggi ancora in bilico

A quasi 48 ore dalla chiusura delle urne, il quadro delle elezioni comunali di Reggio Calabria non è ancora definitivo.

Restano infatti mancanti le preferenze dei candidati al Consiglio comunale relative ad alcune sezioni. Un ritardo che pesa sul completamento dello scrutinio e che tiene ancora sospesa la composizione definitiva del nuovo Consiglio comunale.

Le sezioni mancanti sono: 37 – 42 – 57 – 130 – 140 – 151

Solo dopo l’arrivo dei dati ufficiali sarà possibile completare il caricamento sulla piattaforma e chiudere le operazioni di scrutinio.

Il dato non è secondario. Con alcuni seggi in ballo per pochi voti, conoscere al più presto le preferenze di queste sezioni diventa fondamentale.

Ci sono infatti almeno due sfide interne che si giocano sul filo di lana. La prima riguarda Forza Italia, con il testa a testa tra Lascala e Zimbalatti. La seconda riguarda Casa Riformista, dove il confronto tra Quartuccio e Cuzzocrea resta ancora apertissimo.

In entrambi i casi, pochi voti potrebbero fare la differenza tra l’elezione e l’esclusione dal Consiglio comunale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere Nino Zimbalatti, candidato al Consiglio comunale con Forza Italia, che ha espresso forte preoccupazione per quanto sta accadendo in relazione allo scrutinio.

Zimbalatti ha parlato di una situazione “grave, incresciosa e inaccettabile”, sottolineando come la città, a oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi, non disponesse ancora dei dati definitivi ufficiali.

Il candidato ha spiegato anche di essersi recato personalmente in Prefettura per chiedere chiarimenti, senza però ottenere riscontri concreti. Nel frattempo, in città continuano a circolare voci su possibili contestazioni, anomalie e problemi nei conteggi delle schede.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e ricostruzioni informali. Proprio per questo cresce la richiesta di una comunicazione ufficiale da parte delle istituzioni competenti.

Il ritardo rischia di alimentare dubbi e tensioni, soprattutto in una fase in cui ogni preferenza può incidere sulla composizione dell’Aula.

L’attesa adesso è tutta per i dati delle sezioni mancanti. Solo allora sarà possibile definire con certezza il quadro degli eletti e chiudere una pagina elettorale che, a distanza di due giorni dal voto, resta ancora incompleta.