Gazzetta del Sud: ‘Ballarino ha deciso di cedere la società, ma alle sue condizioni’

Approfondimento su Gazzetta del Sud riguardante la trattativa in corso tra il gruppo che ha come intermediario l’imprenditore Rizzetta e la Reggina del patron Ballarino: “Procede la trattativa con il gruppo Rizzetta, che sarebbe vincolata da un patto di riservatezza. Sono ore cruciali in casa amaranto: Ballarino ha deciso di cedere la società, ma alle sue condizioni.

Il dialogo tra le parti sta entrando sempre più nel vivo. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa un milione di euro, cifra attorno alla quale si starebbe lavorando. La prima offerta, però, sarebbe stata rifiutata, seguita da una controproposta di vendita ritenuta non accettabile dagli americani.

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Nelle ultime ore sembrerebbe sia arrivata una nuova offerta d’acquisto, per la quale si attenderebbe una risposta e che potrebbe rappresentare l’ultima, in un classico scenario “prendere o lasciare”. Gli investitori a stelle e strisce sembrerebbero disposti ad attendere soltanto fino alla fine di questa settimana. Nel caso in cui Ballarino dovesse opporsi, non sarebbe da escludere che decidano di uscire di scena.

Cresce intanto l’attesa tra tifosi e ambiente, in vista di possibili sviluppi. L’attuale patron amaranto, contestato dalla piazza, dovrebbe mettersi da parte. In questo scenario diventa fondamentale anche la presenza del nuovo sindaco Ciccio Cannizzaro che, nei suoi interventi, ha sempre fatto capire come la Reggina meriti una proprietà forte economicamente.

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L’imprenditore italo-americano, proprietario del Campobasso, avrebbe già bloccato Domenico Fracchiolla, ds della Reggiana. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza con il club granata e scenderebbe, appunto, con entusiasmo in riva allo Stretto.

È considerato, dagli esperti, il fuoriclasse dei direttori sportivi della Lega Pro. Se dovesse essere lui a guidare l’area sportiva della società di via “Delle Industrie”, metterebbe in piedi un organico di alto profilo, in grado di vincere il campionato di Serie D a mani basse. Andrebbe a sostituire Pippo Bonanno.

Il club manager, invece, dovrebbe essere Angelo Maiolo, reggino di Locri, già con Fracchiolla in Serie B nell’esperienza di Lecco. Il progetto di Matt Rizzetta è ambizioso e prevede il ritorno in Serie B della squadra amaranto entro due anni. Si tratta di un manager credibile, che fa della serietà la sua prerogativa”.