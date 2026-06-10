CSI: la Pace? Un gioco da ragazzi! Un goal per la PACE

In un tempo in cui il rumore delle bombe torna a farsi sentire nei cieli di Beirut e in tutto il Medio Oriente, ragazzi e ragazze scelgono di lanciare palloni al posto dei missili.

È questo il segno potente e disarmante del progetto “La Pace? Un gioco da ragazzi!”, promosso dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria‑Bova, dall’Azione Cattolica diocesana e dal CSI che dal 12 al 17 giugno accoglierà in città la delegazione di adolescenti dello Shatila Youth Center – Unlimited Youth Organization di Beirut.

Shatila è uno dei campi profughi palestinesi più noti del Libano. La densità di popolazione e gli scarsi servizi lo rendono un luogo in cui l’infanzia è spesso costretta a crescere troppo in fretta.

In questo contesto nasce una polisportiva dello Shatola Sport Center che aiuta i ragazzi a vivere il gioco come linguaggio universale di pace e emancipazione.

L’iniziativa, nasce dal Protocollo d’Intesa tra Curia Arcivescovile e Città Metropolitana di Reggio Calabria, e rappresenta molto più di un evento sportivo, è il segno di una fraternità concreta, il campo di gioco dove la giustizia e la pace si incontrano davvero.

“In un tempo di guerra, questi ragazzi ci insegnano che la pace si costruisce giocando insieme, non combattendo”, sottolinea S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria‑Bova.

“Questo progetto nasce dal cuore della nostra Chiesa e della nostra città e rappresenta la sintesi fra più mondi”, aggiunge Francesca Chirico, Presidente diocesana dell’Azione Cattolica.

“Lo sport è un ponte: unisce, educa, guarisce. Per questo il CSI è orgoglioso di essere co‑organizzatore di questa iniziativa che restituisce allo sport la sua missione più vera”, dichiara Paolo Cicciù, Presidente Provinciale CSI Reggio Calabria.

Il progetto, che coinvolge parrocchie, associazioni e società sportive del territorio, si inserisce nel Festival dell’Azione Cattolica “Giustizia e Pace si baceranno” che si svolgerà il 14 giugno dalle 17.30 all’Arena dello Stretto promuovere la cultura della pace.

Durante la settimana la delegazione sarà ospite presso la Foresteria del Monastero di San Domenico seguita e curata da tanti soci di Ac, dai ragazzi del MSAC e da altre realtà ecclesiali della diocesi.

In un mondo che sembra aver smarrito il linguaggio della pace, Reggio Calabria diventa un piccolo laboratorio di futuro.

Un pallone e i sorrisi di ragazzi di due mondi e religioni diversi diventa così la risposta più limpida alla violenza e alla paura.

L’appuntamento di apertura è per la cittadinanza giorno 12 alle 17:00 a Piazza Italia con il Vescovo, il Sindaco e le Istituzioni per il calcio d’inizio.