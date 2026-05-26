Reggina, settimana decisiva: Ballarino davanti all’ultima proposta

I tifosi aspettano e lo fanno con apprensione, dopo silenzi e indiscrezioni probabilmente siamo arrivati ad una svolta

Il silenzio di Ballarino pesa. E continua ad alimentare la preoccupazione dei tifosi amaranto. Da giorni, dalla Reggina, non arrivano comunicazioni ufficiali. Si vive una fase di attesa che sta diventando sempre più delicata. Si chiedono notizie, si vuole capire quale sarà il futuro del club e, soprattutto, si spera in un cambio.

Ballarino si è isolato da tutto e da tutti. Da settimane CityNow racconta dell’esistenza di una trattativa con un fondo, con Matt Rizzetta al centro della mediazione. L’imprenditore italo-americano, da noi interpellato più volte, non si è mai voluto sbilanciare, parlando sempre di un patto di riservatezza esistente.

La situazione che si sta sviluppando trova conferme e sarebbe entrata nella fase più calda. Dopo una serie di interlocuzioni, il confronto ormai è arrivato al passaggio decisivo. Non si tratterebbe più di semplici contatti, ma di una fase conclusiva, con una proposta definitiva sul tavolo.

Il patron Ballarino dovrà adesso decidere se accettare o meno e tutto dovrà avvenire necessariamente entro questa settimana. Non sono previsti ulteriori rilanci. La trattativa, dunque, è arrivata al punto finale: prendere o lasciare. Massimo entro venerdì 29 maggio si capirà se la Reggina cambierà proprietà o se resterà nelle mani dell’attuale proprietario.

La Reggina è davanti a un bivio. Da una parte la possibilità concreta di un passaggio di proprietà, dall’altra la continuità con l’attuale gestione, ipotesi poco gradita dalla piazza. I tifosi aspettano e lo fanno con apprensione, perché dopo settimane di silenzi e indiscrezioni probabilmente siamo arrivati ad una svolta.