Circoscrizioni Reggio, Chirico alla guida della terza: i nomi dei consiglieri eletti
La giovane candidata del Cdx supera Giuseppe Giordano del Cs. Germanò il consigliere più votato, con 939 preferenze. Il quadro finale
26 Maggio 2026 - 17:31 | Redazione
È Bruno Germanò il candidato più votato nella III Circoscrizione – Reggio Nord. Con 939 preferenze, Germanò guida la graduatoria dei candidati consiglieri circoscrizionali e risulta il primo degli eletti.
Da premettere ed evidenziare che i dati caricati sul sito del Comune di Reggio Calabria potrebbero non essere quelli definitivi: alcuni candidati infatti assicurano che alcune sezioni non sono ancora state caricate e questo potrebbe portare ad alcune variazioni, anche sostanziali.
La lista Chirico è la più votata
Il risultato più alto in termini di preferenze complessive arriva dalla lista collegata a Emanuela Chirico, che ottiene 6109 voti.
Considerando eletti i primi 16 candidati più votati, la lista Chirico porta dentro 8 consiglieri. Oltre a Bruno Germanò, risultano eletti:
Claudia Marafioti con 726 voti, Giancarlo Chirico con 607, Domenico Idone con 518, Francesco Calabrese Cartisano con 513, Martina Consuelo Tripodo con 490, Maria Grazia Clemenze con 399 e Andrea Montechiarello con 339 voti.
Otto eletti anche per Giordano
La lista collegata a Giuseppe Giordano raccoglie complessivamente 5154 preferenze e piazza anche in questo caso 8 candidati tra i primi 16 più votati della circoscrizione.
Il più votato della lista è Pasquale Alfano, terzo assoluto con 714 voti. Entrano tra gli eletti anche Michele Cotroneo, con 603 preferenze, Antonino Modafferi, con 407, Silvana Caracciolo, con 385, Pasquale Francesco Richichi, con 343, Giacomo Catalano, con 337, Luigi Giuseppe De Filippis, con 327, e Giuseppe Giordano, con 325 voti.
Il quadro degli eletti
In totale, la composizione dei primi 16 vede un equilibrio perfetto tra le due liste:
Emanuela Chirico: 8 eletti
Giuseppe Giordano: 8 eletti
La III Circoscrizione premia quindi la lista di Emanuela Chirico sul piano delle preferenze complessive, ma il quadro degli eletti resta in equilibrio con la lista di Giuseppe Giordano. A fare la differenza nella parte alta della graduatoria è soprattutto il dato di Bruno Germanò, unico candidato a superare quota 900 preferenze.
I consiglieri eletti
Ecco i 16 consiglieri più votati, in ordine decrescente:
Bruno Germanò – 939 voti – Lista Emanuela Chirico
Claudia Marafioti – 726 voti – Lista Emanuela Chirico
Pasquale Alfano – 714 voti – Lista Giuseppe Giordano
Giancarlo Chirico – 607 voti – Lista Emanuela Chirico
Michele Cotroneo – 603 voti – Lista Giuseppe Giordano
Domenico Idone – 518 voti – Lista Emanuela Chirico
Francesco Calabrese Cartisano – 513 voti – Lista Emanuela Chirico
Martina Consuelo Tripodo – 490 voti – Lista Emanuela Chirico
Antonino Modafferi – 407 voti – Lista Giuseppe Giordano
Maria Grazia Clemenze – 399 voti – Lista Emanuela Chirico
Silvana Caracciolo – 385 voti – Lista Giuseppe Giordano
Pasquale Francesco Richichi – 343 voti – Lista Giuseppe Giordano
Andrea Montechiarello – 339 voti – Lista Emanuela Chirico
Giacomo Catalano – 337 voti – Lista Giuseppe Giordano
Luigi Giuseppe De Filippis – 327 voti – Lista Giuseppe Giordano
Giuseppe Giordano – 325 voti – Lista Giuseppe Giordano
Non eletti
Lista Giuseppe Giordano
Luigi Catalano – 277 voti
Giovanna D’Agostino – 270 voti
Marco Tripodi – 264 voti
Paola Borzumati – 249 voti
Maria Tramontana – 226 voti
Antonio Le Pera – 221 voti
Domenica Laganà – 117 voti
Loredana Postorino – 89 voti
Lista Emanuela Chirico
Antonino Barbaro – 321 voti
Ilaria Sidari – 297 voti
Roberto Lauro – 292 voti
Francesco Cartisano – 179 voti
Rosario Foti – 163 voti
Alessia Morelli – 156 voti
Mario Cristhian Mansueto – 127 voti
Sharon Cicciù – 43 voti
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