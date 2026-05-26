Reggio, sgominato ‘supermercato’ della droga. Wanda Ferro: ‘Straordinario lavoro delle forze dell’ordine’
"Rivolgo le mie congratulazioni agli investigatori alla Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, guidata dal questore Paolo Sirna", le parole del Sottosegretario
26 Maggio 2026 - 16:46 | Comunicato Stampa
“Rivolgo le mie congratulazioni agli investigatori alla Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria, guidata dal questore Paolo Sirna, per l’importante operazione antidroga portata a termine questa mattina, che con l’esecuzione di 32 misure cautelari ha consentito di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti in diverse province della Calabria e in Sicilia”.
Lo afferma la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. “L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli – prosegue – ha consentito anche di individuare e smantellare una struttura dedita allo spaccio al dettaglio nel territorio reggino, attiva 24 ore su 24 e organizzata persino attraverso sistemi di videosorveglianza per eludere i controlli delle Forze dell’ordine.
Il sequestro di circa 40 chili di droga, l’accertamento di reati in materia di armi e la documentazione di episodi estorsivi attuati con il metodo del cosiddetto ‘cavallo di ritorno’ restituiscono il quadro di un sistema criminale articolato e pervasivo”.
“Questa operazione – conclude Ferro – conferma la straordinaria qualità del lavoro investigativo svolto dalla Polizia di Stato e l’efficacia della sinergia con l’Autorità giudiziaria nel contrasto alla criminalità organizzata e alle attività illecite che minano la sicurezza delle comunità”.
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