Circoscrizioni Reggio, Muraca al timone della seconda: i NOMI dei consiglieri eletti
La lista Muraca porta 10 consiglieri tra gli eletti. Il quadro finale della Seconda Circoscrizione
26 Maggio 2026 - 16:56 | Redazione
È Mattia Patrizia Giordano la candidata più votata nella II Circoscrizione – Reggio Est. Con 724 preferenze, guida la graduatoria dei candidati consiglieri circoscrizionali davanti ad Angelo Suraci, che si ferma a quota 707 voti.
Da premettere ed evidenziare che i dati caricati sul sito del Comune di Reggio Calabria potrebbero non essere quelli definitivi: alcuni candidati infatti assicurano che alcune sezioni non sono ancora state caricate e questo potrebbe portare ad alcune variazioni, anche sostanziali.
La lista Muraca porta 10 consiglieri tra gli eletti
La lista collegata a Giovanni Muraca raccoglie complessivamente 5102 preferenze e piazza 10 candidati tra i primi 16 più votati della circoscrizione.
Il più votato della lista è Antonino De Stefano, con 619 preferenze, terzo nella graduatoria generale. Subito dopo figura Antonio Caridi, con 605 voti.
Tra gli eletti della lista Muraca anche Serena Barreca con 475 preferenze, Maria Stella Ielo con 407, Loredana Immacolata Vadalà con 367, Diego Camera con 354, Carmine Sgarlata con 344, Francesco Milardi con 343, Valentino Calarco con 301 e Francesca Laurendi con 264 voti.
Sei eletti per la lista Ripepi
La lista collegata ad Antonino Ripepi totalizza 4468 preferenze e porta 6 candidati tra gli eletti.
Il risultato più alto è quello di Mattia Patrizia Giordano, prima assoluta con 724 voti. Alle sue spalle Angelo Suraci, secondo nella graduatoria generale con 707 preferenze.
Entrano tra i primi 16 anche Fortunata Ieracitano, con 513 voti, Marcoantonio Riccardo Sebastiano Anile, con 357, Giuseppe Trunfio, con 340, e Domenico Bellè, con 334 preferenze.
Tutti gli eletti della II Circoscrizione
Mattia Patrizia Giordano – 724 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Angelo Suraci – 707 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Antonino De Stefano – 619 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Antonio Caridi – 605 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Fortunata Ieracitano – 513 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Serena Barreca – 475 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Maria Stella Ielo – 407 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Loredana Immacolata Vadalà – 367 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Marcoantonio Riccardo Sebastiano Anile – 357 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Diego Camera – 354 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Carmine Sgarlata – 344 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Francesco Milardi – 343 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Giuseppe Trunfio – 340 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Domenico Bellè – 334 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Valentino Calarco – 301 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Francesca Laurendi – 264 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Il quadro finale
La II Circoscrizione premia quindi la lista di Giovanni Muraca, che ottiene il maggior numero di eletti: 10 consiglieri contro i 6 della lista di Antonino Ripepi.
Sul piano delle preferenze personali, però, le prime due posizioni sono entrambe della lista Ripepi, con Mattia Patrizia Giordano e Angelo Suraci, unici candidati a superare quota 700 voti.
I non eletti della II Circoscrizione
Restano fuori:
Elisa Cangeri – 251 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Maria Luisa Pesto – 248 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Salvatore Caridi – 243 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Giuseppe Cuzzola – 217 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Giuseppe Scopelliti – 211 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Bruno Tomaselli – 207 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Domenico D’Amico – 172 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Alessandro Caccamo – 172 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Antonio Attilio Mariano Focà – 148 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Mafalda Canale – 124 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Francesco Cuzzola – 121 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Fabio Valeri – 118 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Santina Scappatura – 113 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Kitty Romeo – 86 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Loredana Francesca Lombardo – 61 preferenze – Lista Giovanni Muraca
Nicola Fiaschè – 24 preferenze – Lista Antonino Ripepi
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie