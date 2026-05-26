Circoscrizioni Reggio, nella prima vince Lacava: tutti i NOMI dei consiglieri eletti
Dato definitivo per Reggio Centro: Bruno Restuccia è il più votato con 810 preferenze
26 Maggio 2026 - 13:14 | di Eva Curatola
Dato definitivo per la prima circoscrizione di Reggio Calabria, quella di Reggio Centro.
Il presidente eletto è Simone Lacava, che guiderà la circoscrizione nella nuova fase amministrativa aperta dal ritorno degli organismi territoriali in città.
Con il risultato ormai definito, prende forma anche la squadra dei 16 consiglieri circoscrizionali che accompagneranno Lacava nel corso del mandato.
Restuccia il più votato nella prima circoscrizione
Il candidato più votato è Bruno Restuccia, che raccoglie 810 preferenze. Alle sue spalle Gaetano Clemenze con 755 voti e Santo Arillotta con 609.
Superano quota 500 preferenze anche Anna Serra, con 549 voti. Buon risultato anche per Barbara Domenica Versace, che ottiene 466 preferenze, e per Luana Serafina Perrone, con 410 voti.
Il totale delle preferenze espresse per i candidati alla carica di consigliere circoscrizionale è di 6.054.
I consiglieri eletti nella prima circoscrizione
Di seguito l’elenco completo dei 16 consiglieri eletti della prima circoscrizione – Reggio Centro, con le rispettive preferenze.
Per il centrodestra:
- Bruno Restuccia – 810 voti
- Gaetano Clemenze – 755 voti
- Santo Arillotta – 609 voti
- Anna Serra – 549 voti
- Barbara Domenica Versace – 466 voti
- Luana Serafina Perrone – 410 voti
- Silvio Bagnato – 386 voti
- Tiziana Dora D’Agostino – 381 voti
- Pietro Luigi Morisani – 309 voti
- Emanuele Sergi – 309 voti
- Giovanbattista Filloramo – 240 voti
Per il centrosinistra:
- Demetrio detto Mimmo Praticò – eletto di diritto come candidato presidente secondo classificato
- Gaetano De Marco – 795 voti
- Giovanni Paviglianiti – 670 voti
- Giuseppe Marra – 324 voti
- Attilio Rocco Domenico Attinà – 308 voti.
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