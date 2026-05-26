Circoscrizioni Reggio, Cantarella alla guida della quarta: i nomi dei consiglieri eletti
Vetta il consigliere più votato, con 963 preferenze. Il quadro finale
26 Maggio 2026 - 17:24 | Redazione
È Danilo Vetta il candidato più votato nella IV Circoscrizione – Reggio Sud. Con 963 preferenze, Vetta guida la graduatoria dei candidati consiglieri circoscrizionali e risulta il primo degli eletti.
Da premettere ed evidenziare che i dati caricati sul sito del Comune di Reggio Calabria potrebbero non essere quelli definitivi: alcuni candidati infatti assicurano che alcune sezioni non sono ancora state caricate e questo potrebbe portare ad alcune variazioni, anche sostanziali.
La lista Cantarella fa il pieno di eletti
Il risultato più netto arriva dalla lista collegata a Giuseppe Cantarella, che ottiene il maggior numero di preferenze complessive: 10058 voti.
Considerando eletti i primi 16 candidati più votati, la lista Cantarella porta dentro 12 consiglieri. Oltre a Danilo Vetta, risultano eletti:
Domenico Toscano con 898 voti, Giovanni Dascola con 789, Demetrio Megalizzi con 789, Caterina Cicciù con 756, Consolato Mento con 705, Giorgio Fausto con 701, Ismaele Minniti con 668, Maria Laura Martino con 597, Federica Foti con 500, Salvatore Antonio Caloiero con 494 e Isabella Pellicone con 489 voti.
Rosace elegge quattro consiglieri
La lista collegata a Luigi Rosace raccoglie complessivamente 6796 preferenze.
Il più votato della lista è Demetrio Valentino Laganà, secondo assoluto con 914 voti. Entrano tra i primi 16 anche Pasquale Domenico Fasci’, con 666 preferenze, Antonino Tarsia, con 653 voti, e Francesco Modafferi, con 547 preferenze.
Nessun eletto per Foti
La lista collegata a Mattia Stefania Foti totalizza 662 preferenze e non piazza candidati tra i primi 16 più votati della circoscrizione.
Il più votato della lista è Antonino Pellicanò, con 240 voti.
Il quadro degli eletti
In totale, la composizione dei primi 16 vede una netta prevalenza della lista Cantarella:
Giuseppe Cantarella: 12 eletti
Luigi Rosace: 4 eletti
Mattia Stefania Foti: 0 eletti
La IV Circoscrizione premia quindi in modo netto la squadra di Giuseppe Cantarella, che piazza il maggior numero di candidati nella parte alta della graduatoria. A fare la differenza è soprattutto il dato di Danilo Vetta, unico candidato a superare quota 900 preferenze insieme a Demetrio Valentino Laganà.
I consiglieri eletti
Ecco i 16 consiglieri più votati, in ordine decrescente:
Danilo Vetta – 963 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Demetrio Valentino Laganà – 914 voti – Lista Luigi Rosace
Domenico Toscano – 898 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Giovanni Dascola – 789 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Demetrio Megalizzi – 789 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Caterina Cicciù – 756 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Consolato Mento – 705 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Giorgio Fausto – 701 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Ismaele Minniti – 668 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Pasquale Domenico Fasci’ – 666 voti – Lista Luigi Rosace
Antonino Tarsia – 653 voti – Lista Luigi Rosace
Maria Laura Martino – 597 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Francesco Modafferi – 547 voti – Lista Luigi Rosace
Federica Foti – 500 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Salvatore Antonio Caloiero – 494 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Isabella Pellicone – 489 voti – Lista Giuseppe Cantarella
Non eletti
Lista Giuseppe Cantarella
Nicla Di Maria – 469 voti
Antonino Rosace – 423 voti
Francesca Tomasello – 412 voti
Antonino Tripodi – 405 voti
Lista Luigi Rosace
Pietro Costantino – 483 voti
Anna Maria Ielo – 430 voti
Maria Teresa Saviano – 426 voti
Annamaria Portolese – 411 voti
Lorena Annunziata Amato – 404 voti
Gianfranco Campolo – 390 voti
Sebastiano Bruno – 370 voti
Filippo Latella – 331 voti
Francesco Lopez – 314 voti
Giovanna detta Jenny Meduri – 247 voti
Giovanni detto Gianni Pipari – 109 voti
Federica Martino – 101 voti
Lista Mattia Stefania Foti
Antonino Pellicanò – 240 voti
Teresa Fotia – 121 voti
Maria Surace – 100 voti
Dario Salvatore Borrelli – 71 voti
Francesca Condello – 69 voti
Gianluca Barreca – 23 voti
Francesca Romana Pirillo – 14 voti
Carmela Romeo – 10 voti
Felicia Francesca Biondo – 7 voti
Vincenzo Romeo – 3 voti
Federica Alampi – 2 voti
Antonio Alampi – 2 voti
Emanuela Romeo – 0 voti
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