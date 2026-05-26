Circoscrizioni Reggio, Pitasi alla guida della quinta: i nomi dei consiglieri eletti
Ferrara il consigliere più votato, con 1257 preferenze. Il quadro finale
26 Maggio 2026 - 17:17 | Redazione
È Vincenzo Ferrara il candidato più votato nella V Circoscrizione – Reggio Centro Sud. Con 1257 preferenze, Ferrara guida la graduatoria dei candidati consiglieri circoscrizionali e risulta il primo degli eletti.
Da premettere ed evidenziare che i dati caricati sul sito del Comune di Reggio Calabria potrebbero non essere quelli definitivi: alcuni candidati infatti assicurano che alcune sezioni non sono ancora state caricate e questo potrebbe portare ad alcune variazioni, anche sostanziali.
La lista Pitasi fa il pieno di eletti
Il risultato più netto arriva dalla lista collegata a Caterina Pitasi, che ottiene il maggior numero di preferenze complessive: 7701 voti.
Considerando eletti i primi 16 candidati più votati, la lista Pitasi porta dentro 11 consiglieri. Oltre a Vincenzo Ferrara, risultano eletti:
Francesca Diano con 708 voti, Saverio Latella con 673, Gianluca Scali con 626, Maurizio Crea con 544, Giulio Rodà con 517, Francesco Messineo con 513, Maria Lucia Caccamo con 452, Vincenzo Bevacqua con 369, Carmela Maesano con 363 e Stefania Parisi con 362 voti.
Azzarello elegge Gioia e Pollifroni
La lista collegata a Pasquale Gesualdo Azzarello raccoglie complessivamente 3400 preferenze.
Tra i più votati entrano Emanuel Gioia, terzo assoluto con 707 voti, e Filippo Pollifroni, che raggiunge quota 566 preferenze.
Tre eletti per Chiarolla
La lista collegata a Maurizio Chiarolla totalizza 2686 preferenze e porta tra i primi 16 tre candidati.
Il più votato della lista è Gianluca Neto Dell’Acqua, con 463 voti. Seguono Maria Antonietta Rositani, con 437 preferenze, e Diego Fortugno, con 396 voti.
Il quadro degli eletti
In totale, la composizione dei primi 16 vede una netta prevalenza della lista Pitasi:
- Caterina Pitasi: 11 eletti
- Maurizio Chiarolla: 3 eletti
- Pasquale Gesualdo Azzarello: 2 eletti
La V Circoscrizione premia quindi in modo netto la squadra di Caterina Pitasi, che piazza il maggior numero di candidati nella parte alta della graduatoria. A fare la differenza è soprattutto il dato di Vincenzo Ferrara, unico candidato a superare quota mille preferenze e primo assoluto nella circoscrizione.
I consiglieri eletti
Ecco i 16 consiglieri più votati, in ordine decrescente:
- Vincenzo Ferrara – 1257 voti
- Francesca Diano – 708 voti
- Emanuel Gioia – 707 voti
- Saverio Latella – 673 voti
- Gianluca Scali – 626 voti
- Filippo Pollifroni – 566 voti
- Maurizio Crea – 544 voti
- Giulio Rodà – 517 voti
- Francesco Messineo – 513 voti
- Gianluca Neto Dell’Acqua – 463 voti
- Maria Lucia Caccamo – 452 voti
- Maria Antonietta Rositani – 437 voti
- Diego Fortugno – 396 voti
- Vincenzo Bevacqua – 369 voti
- Carmela Maesano – 363 voti
- Stefania Parisi – 362 voti
Non eletti
Lista Caterina Pitasi
Costantino Condemi – 338 voti
Antonino Megale – 335 voti
Carola Autellitano – 325 voti
Valerio Nucera – 220 voti
Concetta Cuzzola – 99 voti
Lista Pasquale Gesualdo Azzarello
Massimiliano La Camera – 285 voti
Francesca Milazzo – 285 voti
Daniele Roberto Megali – 276 voti
Giuseppe Ielo – 250 voti
Domenico Andrea Maria Furfaro – 203 voti
Maria Antonia Barreca – 202 voti
Francesca Palumbo – 193 voti
Rosa Crucitti – 179 voti
Luca Bruno Praticò – 93 voti
Angela Bilardi – 74 voti
Domenica Nocera – 33 voti
Caterina De Carlo – 27 voti
Giuseppe Sinisi – 16 voti
Alessio Costantino – 11 voti
Lista Maurizio Chiarolla
Maria Chiara Nappa – 341 voti
Giuseppe Daniele Chiarolla – 278 voti
Nicola Manocchio – 177 voti
Saverio Silva – 177 voti
Maria Cristina Raffa – 167 voti
Salvatore Aricò – 84 voti
Vittorio Bruno – 49 voti
Francesco Nucara – 35 voti
Mirella Francesca Ierace – 28 voti
Vanessa Gattuso – 23 voti
Maria Giulia Cara – 20 voti
Alessandro Panetta – 11 voti
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